Røk ut av Farmen: - Jeg trodde faktisk det skulle være surere

Det ble Lavrans Solli som måtte forlate «Farmen» - som siste deltaker før finaleuka.

- Jeg trodde faktisk det skulle være surere enn det var, sier han til Nettavisen.

Gikk ikke glipp av mye



Selv om finaleuka fristet, syntes han det var helt greit å forlate gården.

- Jeg har fått betalt for å bo på en bondegård og lage TV - det er ikke så surt det, altså, ler han.

Og Lavrans føler ikke at han gikk glipp av mye ved å reise hjem nå.

- Nå var det bare konkurranser igjen, og da ble det sikkert mer anstrengt stemning på gården, man tenkte nok mer over at det var en konkurranse, tror han.

Håpet på annen tvekamp



Storbonde Vendela Kirsebom valgte Lavrans som førstekjempe i onsdagens episode, og søndag kunne vi se at han plukket ut Tore Petterson som andrekjempe. Lavrans håpet at Tore ville velge en fysisk gren i tvekampen, men motstanderen valgte kunnskap.

- Jeg håpet at han skulle velge noe annet. Jeg tror jeg hadde hatt en sjanse til å vinne mot ham i de fleste andre grenene. Så det var nok det lureste valget for ham, sier han, og legger til at han ikke ble overrasket over valget:

- Jeg hadde det på følelsen, og stormleste gårdsboka for å få med meg mest mulig etter at jeg ble valgt som førstekjempe. Men det var ikke så mange spørsmål derfra i tvekampen.





- Tviler på at jeg havner i tvekamp igjen



Lavrans er et konkurransemenneske, men dette tapet tok han med fatning.

- Hvis jeg har hatt et dårlig løp i svømming, tenker jeg på hva jeg kan gjøre bedre neste gang. Men jeg tviler på at jeg havner i tvekamp igjen, så det er ikke så mye å reflektere over. Tore vant på ærlig vis. Jeg hadde litt uflaks, men man kan jo ikke ha flaks hele tiden, sier han.

Drømmer om å bo på gård



Han forteller at han er veldig fornøyd med oppholdet på «Farmen»-gården. Oppholdet har faktisk oppfylt en drøm for svømmeren.

- Jeg har en drøm om å bo på småbruk, men jeg har en forlovede som ikke er helt enig, sier han.

Planen var å bruke «Farmen» til å teste ut livet på gård, mens forloveden Anja Johansen var hjemme med datteren Frøya.

- Jeg tenkte at det kunne gi meg en smakebit på hvordan det er å bo på bondegård. Om det er noe jeg kunne tenke meg. Anja håpet nok at jeg skulle få litt overdose av gårdslivet, men jeg er fortsatt frista. Det er kjempekoselig, sier han.

Han har to hytter uten vann og strøm, så livet på «Farmen» er noe han trives med.

- Jeg kunne levd sånn. Hadde jeg vært singel og uten barn, kunne jeg bodd på hytta hele sommeren. Jeg elsker sommerferie i Norge, sier han.

Nye venner



I tillegg til å teste ut gårdslivet, har han satt stor pris på å bli kjent med de andre deltakerne i konkurransen.

- Det er mange folk jeg ikke ville møtt ellers. Jeg har vært på samme arrangementer som noen av dem, men ikke blitt kjent før. Jeg tror ikke for eksempel Lothe er den jeg ville gått bort til først på fest. Jeg visste ikke hvem han var engang da jeg møtte ham først. Men nå har jeg fått nye bekjentskaper og utvidet vennekretsen, sier han.

Han har kontakt med flere av de andre deltakerne.

- De som er igjen nå er en skikkelig fin gjeng, og vi har fortsatt kontakt. Jeg tror ikke det er mange fra den vanlige «Farmen» som har så god kontakt etterpå, sier han.

Ukentlig kontakt



Flere av deltakerne møtes innimellom for å se episodene sammen, og de prater sammen ukentlig.

- Castingfolkene gjorde en veldig god jobb i å finne folk, ler han.

- Jeg har en del kontakt med Petter (Pilgaard, journ. anm.), og jeg møtte nettopp Lothe og Tore på lunsj, sier han.