VANT SVENSKE MGP: Robin Bengtsson vinner med melodien I Can't Go On under finalen i Melodifestivalen 2017 i Friends Arena i Stockholm lørdag. Foto: Claudio Bresciani/tt (NTB scanpix)

Robin Bengtsson til topps i Sveriges MGP-finale

Svenskenes håp i den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen i Kiev i mai blir Robin Bengtsson med låta "I can't go on".