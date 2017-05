ANNONSE

«Har du en datter, venninne, kollega eller bekjent som er alene den syttende? Se hit!»

Slik lød Facebook-invitasjonen fra de to venninnene Runa Aanderaa Eide og Nora Krokan før 17.mai i fjor.

Ensomme studenter

På merkedager som 17. mai kan det kjennes ekstra tungt for de som er ensomme eller føler seg alene, uten venner eller familie i nærheten. I fjor ble det lagt spesielt stor vekt på dette da en undersøkelse blant studenter viste at mange av dem oppga at de var ensomme.

Det var etter at sykepleierstudenten Runa hørte om undersøkelsen, som viste at nesten hver femte student i Norge er ofte eller hele tiden ensom (18 prosent), at de to venninnene bestemte seg for å arrangere en champagnefrokost, hjemme hos seg selv.

De inviterte jenter som ikke hadde noen å feire 17. mai med. Responsen ble veldig god. Til sammen ble de en gjeng på 20 stykker, forteller Runa Eide til Nettavisen.

Mange av jentene har hun fortsatt kontakt med.

- Det som var fint var at alle var i samme situasjon. Det var jo bare Nora og jeg som kjente hverandre fra før av.

Mange av jentene var nyinnflyttet til Oslo. De skulle studere og kjente ingen.

- Vi var sammen til langt ut på ettermiddagen og allerede da vi satte oss til bords var stemningen god.

Runa Eide er snart ferdig sykepleier.

- Jeg håper noen har latt seg inspirere av oss



Hun fikk vite at mange av jentene antakelig hadde sittet alene på 17. mai ellers.

- Jeg vet at flere av jentene som møtte hverandre på 17.mai-frokosten holder kontakten den dag i dag, og selv har jeg kontakt med flere, sier hun.

Runa, som snart er ferdig sykepleier, sier at hun gjerne skulle gjort det samme i år, om hun hadde hatt plass.

- Dessverre får vi det ikke til i år, men jeg håper noen andre har latt seg inspirere av oss, eller at det informeres bedre om andre tilbud der ute, for de som ikke har noen å være sammen med, og som ønsker det.

Flere enn man tror, sitter alene på 17. mai, mener Runa.

- Kan være like ensom på andre dager i året



Psykiater og Nettavisen Livsstil-blogger Anne Kristine Bergem applauderer tiltak som å invitere fremmede til 17. mai eller julaften. Allikevel er hun ikke så sikker på at det er så mye verre å være ensom på slike dager, som andre dager i året.

- Selvsagt kan ensomheten kjennes sterk på dager hvor familie og vennskap synes så tydelig som i høytider - også. Men det er «også» - ikke istedet for alle de andre dagene i året, sier hun.

- Å inkludere andre handler om å se, lytte og være interessert, sier psykiater Anne Kristine Bergem.

Og legger til:

- Hvis vi virkelig ønsker å inkludere folk og tilby tilhørighet, kan det like gjerne være i hverdagen.

Hun mener at vi må passe oss for ikke å blande ensomhet med det å være alene.

- Mange trives godt alene, og har ikke noe ønske om å delta i festlig lag sammen med mange andre. Det er ikke noe galt i å sitte hjemme alene og spise is av eget fritt valg på 17. mai, istedenfor å stille opp i bunad på Karl Johan.

Det samme sier Mental Helses Adrian Lorentsson:

- Ensomhet er ofte forbundet med skam og er preget av å være tabubelagt, men det angår mange av oss og vi kan, og bør, gjøre en felles innsats for å få bukt med det, sier han til Nettavisen.

- Det kan være å ta seg litt ekstra tid i hverdagen til å snakke med de man har rundt seg, eller å engasjere seg i en frivillig organisasjon. Mange har kunnet kvitte seg med ensomheten gjennom frivillig arbeid og å kunne møte mennesker på en trygg arena. Det skjer regelmessig i Mental Helse Ungdom, sier han.

Adrian Lorentsson i Mental Helse.

- Du må ingenting



Anne Kristine Bergem sier også at folk er forskjellige og liker ulike ting.

- Hvis det å være sosial og delta i festligheter blir et press, bidrar det til følelsen av å være annerledes og utenfor. Ensomhet er når man er alene uten å ha valgt det selv eller å være alene med et savn etter fellesskap. Det kan være vondt.

- Hvordan kan man selv bidra?

- Det er fint hvis det lages fellesarrangementer hvor de som har lyst kan delta. Og det er bra når noen inkluderer mennesker utenfor sin nærmeste krets når de har mulighet til det. Allikevel er det viktig å huske på at man kan være akkurat like ensom i en stor mengde mennesker på fest.

Handler om mer enn å invitere



Å inkludere mennesker på ordentlig handler om mer enn å invitere.

- Da må man også se dem, lytte til dem og interessere seg for dem. Det kan for mange være verre å sitte alene på en fest enn alene hjemme.

