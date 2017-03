Russland gir «Skjønnheten og udyret» aldersgrense 16 år: - Syndige og perverterte seksuelle relasjoner».

ANNONSE

Den er en av årets mest omtalte og etterlengtede filmer. Disney har filmatisert Skjønnheten og udyret, med Emma Watson i hovedrollen som Belle, men det er ikke hun eller udyret som gjør at russiske myndigheter har bestemt at filmen skal ha voksen aldersgrense.

Her hjemme har filmen 9 års aldersgrense, som er noe av det samme man finner i Europa ellers. I Russland er grensen 16 år for å se den, skriver Independent.

Og årsaken er at karakteren LeFou, spilt av Josh Gad har et godt øye til sin kjekke venn Gaston , spilt av Luke Evans, noe som ikke er vel ansett av russiske myndigheter.

Den russiske folkevalgt Vitalij Milonov, som er medlem av det ledende partiet Forent Russland, foreslo å forby filmen helt. I brev til kulturminister Vladimir Medinskij skrev han at filmen inneholder «tydelige og utilslørt samvittighetsløs propaganda av syndige og perverterte seksuelle relasjoner».

Filmen har premiere i Russland 16. mars.

Å spre informasjon om homoseksualitet til mindreårige har vært forbud i Russland siden 2013, en lov Milonov sto bak. Homoseksualitet ble fjernet fra listen over psykiske lidelser så sent som i 1999.

Fysiske angrep på homofile har vært et stort problem i Russland, som har ført til både store skader og død på de som har blitt angrepet. Grupper som jobber for homofiles rettigheter har i flere år forsøkt å få internasjonal oppmerksomhet på det som skjer og hvordan lovverket har endret seg til et verre vern for homofile.

Avgjørelsen om å gi filmen 16 års aldersgrense har ikke gått hus forbi nettes brukere, og bildet av president Vladimir Putin i bar overkropp ridende på en hest er ivrig ironisert over.

