Ruth og Vidar åpnet hjemmet sitt for Petter Uteligger: - Ville gjort det samme igjen

I «Petter Uteligger. Fra gata til Nordkapp» tar Petter Nyquist med seg åtte rusavhengige på en tur de sent vil glemme.

Eventyreren Nyquist, som rørte Norge med sin beretning om de som bor på gata, har en sterk tro at noe skjer når man fjerner seg fra dagliglivet og får nye opplevelser. Noen av deltakerne måtte på avrusning for å få være med, andre hadde vært rusfrie over en lenger periode.

Turen, og serien, baserte seg på at frivillige stilte opp på veien. Blant annet tok man aktivt i bruk Facebook-siden til serien. Men ekteparet Hansen hadde ikke sett det.

Spontan invitasjon



På vei til Nordkapp går ferden via harryhandel i Strømstad og over til Sandefjord, og der gjenkjenner nemlig fergepassasjer Vidar Hansen Petter Nyquist.

- Vi hadde sett "Petter Uteligger" på TV og synes han er en flott fyr. Tenk om det hadde vært flere som ham. Så Vidar ropte "Hei Petter", og så satte Petter seg ned og begynte å prate med oss, forteller Ruth til Nettavisen.

Da ekteparet skjønte at gjengens planer var å sove ute, tilbød de spontant turgjengen å overnatte hos dem.

BLE GODE VENNER: Vidar og Ruth har hatt kontakt med noen av deltakerne etter at de åpnet dørene for Petter Utligger. Her med Lili, som er med i Petter Uteligger Fra gata til Nordkapp.

- Vi har jo plass! Jeg sa til dem "her hos oss sover gjestene inne", sier Ruth.

- Jeg er glad for at vi slipper å sove ute, men også nervøs for å trampe inn i ukjentes hjem med åtte rusavhengige som jeg ikke kjenner så godt, sa Petter Nyquist i programmet.

Lasse får derfor i oppgave å pep-talke litt med deltakerne om hvordan man oppfører seg i andres hjem.

I mandagskveldens episode kunne TV-seerne se hvor glade deltakerne ble. Og spesielt Lasse som fikk Vidars helt nye Arsenal-kopp.

Ruth og Vidar er også glade for sitt spontane tilbud.

- De var en flott gjeng, jeg ville ikke nølt et sekund med å gjøre det samme igjen, sier hun til Nettavisen.

