Ryan Goslings tale til kjæresten tar nettet med storm

Ryan Gosling hadde en stor kveld under årets Golden Globe-utdeling natt til mandag.

Ikke bare ble han denne gang ikke forvekslet med kompisen Ryan Reynolds han vant også pris for sin hovedrolle i musikalen «La La Land» mot Emma Stone.

Ryan Gosling vant imidlertid TV-seerne og nettet med sin takketale, som var en av de få som ikke sparket til Donald Trump.

Blant de som gjorde det, var spesielt Meryl Streeps tale poengtert.

Isteden takket Gosling sin kjæreste Eva Mendes, mor til hans to døtre.

- Du klarer ikke å komme deg opp hit uten at du står på skuldrene til et fjell, sa han.

- Mens jeg sang og danset og spilte piano, så oppdro kvinnen i mitt liv vår datter, var gravid med vår andre datter og hjalp sin bror med å kjempe mot kreften, sa Gosling.

LA LA LAND: Ryan Gosling og Emma Stone vant begge beste skuespiller i kategorien komedie/musikal for 'La La Land.

En av årsakene til at talen også slår så hardt, er at Gosling og Mendes har vært notorisk private. Før jul gikk det rykter om at Gosling og Mendes hadde giftet seg.

Det viste seg ikke å være tilfelle.

Derimot skjulte de en hel graviditet for omverdenen før de fikk datter nummer to.

- Hadde du ikke tatt på deg den oppgaven, ville det vært en annen som sto her i dag. Mine døtre: Amada og Esmeralda, jeg elsker dere. Og om jeg får lov, så vil jeg gjerne dedikere denne prisen til Evas bror, Juan Carlos Mendez. Takk.

Juan Carlos Mendez døde i fjor, bare 53 år gammel, etter flere års kreftsykdom.

