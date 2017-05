Så gammel har du ikke sett kjendisene

ANNONSE

BERGEN (Nettavisen): Det er uendelig av apper du kan velge å leke og gjøre gøye ting med.

Under Gullruten i Bergen kom den ene kjendisen etter den andre stivpyntet og kledd for en glamorøs aften. Nettavisen tok bilder av flere kjendiser med appen Faceapp hvor man også kan velge ulike filtre for å se hvordan du blant annet kan se en eldre eller yngre versjon av deg selv.

Vi testet appen på en hel del kjendiser og de fleste ble overrasket da de fikk se en eldre versjon av seg selv.

Fra Gullruten 2017:

Les også: Bestevenn hevder Petter og Vendela er kjærester

Les også: Vendela kom uten Petter på rød løper

Isabella Martinsen (37), værdame TV 2:

- Jeg skjønner at det kommer til å bli dyrt. Det kommer til å koste å bli gammel hvis man skal holde seg noen lunde hvert fall, sier væredame i TV 2 Isabelle Martinsen til Nettavisen.

- Jeg er ikke blitt så gammel ennå, ikke har jeg fylt 40 heller. Nå har jeg fått baby og da blir man på en måte litt yngre. Det føles slik hvert fall.





Calle Hellevang Larsen (39), komiker:

- Oooi! Jeg er fornøyd, jeg. Jeg vil tippe jeg er på 90-tallet når jeg ser bildet, kanskje 92 år. Men jeg holder meg godt for å være 92.

Vendela Kirsebom (50), Farmen kjendis-deltaker:





- Jeg synes det var kjempefint, jeg. Jeg synes det var fine bilder og ikke så stor forskjell.

Linni Meister (31), realitydeltaker

- Jeg ser ut som bestemoren min på 93 år og hun er råflott. Jeg ville tippet jeg er 62 år slik jeg ser ut på det bildet.

- For å holde meg ung bruker jeg B-vitamin, drikker vann, soler meg og bruker tid med kjæresten min.

Tarjei Sandvik Moe (17), Skam-skuespiller:

- Jeg er fornøyd hvis jeg ser sånn ut når jeg er gammel. På det bildet ser jeg ut som en 54-åring, vil jeg si.

Petter Nyquist (38), programleder «Petter Uteligger»:

- Jeg ser ut som faren min, så det er veldig bra. Jeg vil si jeg er 69 år på det bildet, like gammel som min far ble på tirsdag denne uken.

Stian Blipp (27), programleder:

- Oi! Det er jo min farfar. jeg sverger, finn et bilde av min farfar og det er helt likt. Jeg ville tippet at jeg er 75 på det bildet.

Petter Pilgaard (37), realitydeltaker:

- Haha. Det er vel slik jeg ville sett ut hvis jeg ikke hadde brukt botox. Tror du ikke det? Det er slik jeg egentlig ser ut hvis jeg ikke jukser. Det er jo tydeligvis meg på bildet da, så jeg må jo være fornøyd.

- Hvis ikke innrømmer jeg at jeg ikke er fornøyd med meg selv. Det kan jeg jo ikke si. Jeg ville sagt at jeg er 40 på bildet.

Desta Marie Beeder, tidligere værdame TV 2.

Katarina Flatland.

Henrik Holm, Skam-skuespiller.

Yasmin Syed, presentatør NRK.

Henrik Holm, Skam-skuespiller.

Hilde-Yvonne Smelror, presentatør NRK.

ANNONSE