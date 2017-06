Så kort tid har du på å gjøre et godt førsteinntrykk

ANNONSE

Har du noen gang følt at du har kommet litt skjevt ut i en samtale? Da skal du være temmelig rask på ballen for å rette opp førsteinntrykket, viser forskning.

Usedvanlig kort tid



Det skal nemlig ikke mer til enn et tiendedels sekund. Fra vi ser ansiktet til et annet menneske til vi tillegger det samme mennesket egenskaper, går det forferdelig fort. Og det er ikke sånn at dette kun gjelder noen mennesker, men faktisk alle.

Hvilke egenskaper du tillegger et menneske, kommer imidlertid helt an på hvilke stereotypier, eller automatiske tankemønstre, du lener deg på.

Banebrytende forskning

Det er forsket stort på hvordan førsteinntrykk former vårt syn på mennesker, spesielt innen arbeidslivet.

Forskerne Janine Willis og Alexander Todorov publiserte i 2006 ut en banebrytende forskningsartikkel om temaet. De fant at vi ikke bare bestemmer oss lynraskt, men vi bedømmer også personene ut fra dette aller første inntrykket, selv etter at vi får mer informasjon.

Om du nå blir nervøs, kan vi berolige deg med at forskerne faktisk fant at folk også bedømmer deg annerledes om du treffer dem over tid.

Men hvordan skape et godt førsteinntrykk, kan du jo tenke på når du for eksempel skal på en date. For eksempel kan du ta på en ren skjorte eller bluse.

Finnes overalt



En av verdens ledense samlivsforskere John Gottman sier at han i løpet av fem minutter vet om et par kommer til å skille seg eller ikke bare ved å observere dem.

Men førsteinntrykket spiller også inn under for eksempel et jobbintervju, når du møter svigerforeldrene dine for første gang eller henvender deg til en ekspeditør i en butikk.

Det finnes mange gode tips på hvordan skape et godt førsteinntrykk, og hva du ikke bør gjøre.

Her er tre tips

Psykologen Susan Whitbourne kommer med flere råd i Psychology Today.

1. Ikke snakk bare om deg selv. Det er ikke slik du vil bli husket

Det kan jo hende at du møter en interessant person i helgen. Men da bør du også la den andre personen fortelle om seg selv. De fleste av oss har vært borti de som understreker sine egne suksesser og som synes helt uimottakelige for andres innspill.

2. Ikke forsøk å fremstå som annerledes og spennende

Å strekke seg selv langt utover den personen du faktisk er, kan nesten virke motsatt av det du forsøker å oppnå. Gjør den enkle, men vanskelige «vær den du er».

3. Ikke vær for personlig med folk du ikke kjenner

Det er ikke slik at du gir et bedre inntrykk ved å avsløre mye om deg selv til personer som ikke helt vet hvem du er. Du trenger heller ikke relatere egne opplevelser til det de forteller hele tiden. Det kan oppfattes som slitsomt.

Eller gjør slik professor Ole Iversen ved BI foreslår:

4. Ta folk fast i hånden

Dette er faktisk det aller første du ofte gjør når du møter nye mennesker. Ha et fast håndtrykk, men ikke «ta en Trump».