Samtykke til vaksine fra én forelder skal være nok

Regjeringen påpeker at vaksinasjonsdekningen i befolkningen må ligge mellom 80 og 95 prosent for få en sykdom under kontroll, avhengig av hvor smittsom sykdommen er. Blir vaksinasjonsdekningen for lav, kan sykdommer som det i dag er kontroll på, komme tilbake.

– Det er derfor er viktig at det ikke skapes unødvendige hindringer for at flest mulig barn og unge får vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Et krav om samtykke fra begge foreldre kan føre til uheldige utsettelser og bortfall av viktige vaksiner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).