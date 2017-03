Scarlett slår seg gjennom den sterke kritikken

ANNONSE

Ghost in the Shell

USA 2017

Regi: Rupert Sanders

Med: Scarlett Johansson, Michael Pitt, «Beat» Takeshi Kitano, Pilou Asbæk, Juliette Binoche, Peter Ferdinand, Anamaria Marinca, Michael Wincott

Aldersgrense: 12 år

Denne etterlengtede og ikke så rent lite hypede spillefilmadapsjonen av den japanske animeklassikeren fra 1995 (som igjen er basert på en mangaserie) tar oss med til en nokså nær framtid, hvor menneskene har begynt å oppgradere seg ved å operere inn ulike robotdeler, som gjør dem delvis til kyborger.

Filmens hovedkarakter Mira er imidlertid den første av sitt slag, da hennes menneskelige hjerne ble plassert i en fullstendig kunstig kropp etter en alvorlig ulykke. En slags ånd i et skall, altså.

Dette har gitt henne evner som myndighetene vet å utnytte, og derfor jobber hun som cyberagenten The Major for antiterrorgruppa Sector 9. Under arbeidet med å stoppe en terroristhacker som systematisk dreper sentrale personer i det mektige kybernetikkselskapet Hanka Robotics, kommer hun på sporet av sin egen fortid – og dermed utfordres major Miras syn på hvem hun egentlig er, og hvem hun burde være lojal mot.

Passende hovedrolleinnehaver

Filmen har allerede blitt kritisert for «å hvitvaske originalen ved ikke å velge en asiatisk skuespiller til å gestalte majoren. Scarlett Johansson må likevel sies å være et utmerket valg for rollen, som ikke er helt ulik den hun spilte i Luc Bessons «Lucy».

Men skuespilleren kan også vise til relevant erfaring som Black Widow i diverse Marvel-filmer, som romvesen i «Under the Skin» og for så vidt også som operativsystem i «Her», og gir karakteren den rette kombinasjonen av kunstighet, sjelfull ekspressivitet og god, gammeldags slagkraftighet.

Bevegelsene hennes fremstår også som lett digitalt bearbeidet, passende nok for en kyborg – samt i grunn også for hele filmens univers.

«Ghost in the Shell» utspiller seg i en fascinerende, futuristisk utgave av Hong Kong, med utbredt bruk av monumentale reklamehologrammer i et digitalt og dystopisk bylandskap.

GHOST IN THE SHELL: Scarlett Johansson gjør en bra rolle som cyborg.

Digital og dystopisk

Danske Pilou Asbæk og japanske «Beat» Takeshi Kitano dukker også opp i en kledelig internasjonal rollebesetning, hvor det snakkes japansk og engelsk om hverandre (om enn mest engelsk). De største tilbederne av originalen vil nok savne noen av dens filosofiske lag (samt Kenji Kawais særegne filmmusikk), da manuset i denne nye innspillingen er i overkant enkelt. Men det gir muligens håp om videre fordypning i påfølgende filmer – som undertegnede i så fall ser fram til.

Uansett har filmen heldigvis ivaretatt mye av foreleggets asiatiske egenart, samtidig som den kan føre tankene til både «The Matrix» og «Blade Runner».

Den nye «Ghost in the Shell» blir riktignok neppe stående som like ikonisk som disse, men er like fullt en svært heftig og vellaget cyber-actionthriller med et solid grep om den digitale tidsalderen, både i form og innhold. Og dermed er det ikke minst verdt å anbefale å se den 3D.

