Se Emma Watson overbevise en barnepasser at hun trenger en barnepike

Ellen DeGeneres utsetter sine stjerner med jevne mellomrom for spøker andre ville omtrent ha dødd av å bli utsatt for.

Som når Hillary Clinton seg løs på dansegulvet hos Ellen DeGeneres. Eller da Channing Tatum og Magic Mike-gutta kom til Ellen DeGeneres.

Nylig utsatte hun Emma Watson for en «du har meg på øret»-spøk der Watson skal intervjue en barnepasser. Saken er jo, som vi alle vet, at Watson ikke har barn, så Ellen får henne til å si at barnepasseren er til henne selv.

Reaksjonene til barnepasseren er ganske forbilledlige etter som Watson blir mer og mer irrasjonell gjennom klippet.

HER KAN DU SE EMMA PÅ ELLEN SHOW:

Emma Watson har hatt vind i seilene i det siste, mest av alt for sin rolle

Samtidig stilte feministen med en gjennomsiktig bluse i Vogue, noe som fikk kritikere til å hevde at «hun ødela for feministene».

- Hva har egentlig brystene mine med dette å gjøre? Spurte Emma selv.

Kontrovers eller ikke. Emma Watson kan glede seg over å ha vippet «Fifty Shades of Grey» ned fra tronen.

«Beauty and the Beast» har premiere fredag 17. mars.

