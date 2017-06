Se hvem som gjør comeback i Skam!

ANNONSE

I nesten ett år har en av de store Skam-stjernene, William, vært ute av serien.

Så plutselig, på tampen av sesong fire, hvor Sana spiller hovedrollen, dukker han sannelig opp igjen.

Vi kan røpe så mye som at det er spesielt én person som blir svært overrasket da han gjør sin entre på bursdagsfesten.

I klippet som sendes fredag klokken 19.18, og som du kan se her, viser William seg med den samme snev av mystikk vi husker han for, med et inderlig blikk, få ord og den karakteristiske hettejakken.

Det store spørsmålet er: Hva har fått ham til å ta turen fra London og hjem?

Da han ga seg fra den prisbelønnede serien, som er blitt tidenes seersuksess i NRK, begrunnet han det slik:

– Jeg følte egentlig at tiden var inne nå for at jeg burde slutte, så jeg kan jeg gå over til andre prosjekter, finne noe nytt å bryne meg på som gjør at jeg får mer erfaring og utvikler meg som skuespiller, fortalte skuespiller Thomas Hayes til VG da.

Før det rakk han å vinne mange hjerter. På Instagram har Hayes hele 1,1 millioner følgere.

Her er noe av det han viser fansen:

