Se klipp fra den omstridte Diana-dokumentaren

Storavis: - Det mest kontroversielle TV-programmet på flere år.

31. august 1997 omkom Diana Spencer i en bilulykke i Paris. Verden var i sjokk. Prinsessen som hadde blitt forfulgt av paparazzier nesten halve livet, døde under flukten fra nettopp paparazziene.

Tidlig på 2000-tallet ble det funnet en rekke opptak som ble gjort med Diana og talepedagog Peter Settelen i 1991. Nå er flere av opptakene brukt som grunnlag for en dokumentar, som vises på National Geographic denne helgen.

Dokumentaren «Diana: In Her Own Words» viser blant annet at Diana tidlig ble klar over at Charles hadde følelser for Camilla Parker Bowles.

Diana forsto tidlig at Charles hadde følelser for en annen.

Flere har reagert på at opptakene publiseres. The Guardian omtaler dokumentaren som «det mest kontroversielle TV-programmet på flere år».

«Kritikerne vil påpeke at Diana ikke hadde tenkt å vise opptakene. Men nettopp fordi hun ikke snakker offentlig, fremstår Diana mer hyggelig og sympatisk enn i mer kalkulerte samtaler», skriver de.

Her kan du se to klipp fra dokumentaren. I det ene forteller Diana om da Charles fridde til henne - etter at de hadde møttes bare 13 ganger. I det andre klippet forteller hun sannheten om hvorfor hun gråt for åpne kameraer da Charles skulle reise fra henne i fem uker.





Se hele dokumentaren på National Geographic søndag klokken 21.00.