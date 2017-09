Se og Hør: - Samuel Massie skilles

Avstanden mellom de to skal ha blitt for stor, sier venner av paret.

Samuel Massie (24) og kona Elsa Maria Massie (35) flytter fra hverandre etter to års ekteskap, skriver Se og Hør.

– De to skilles som venner, avstanden mellom de to ble for stor. Eventyrlivet til Massie og familieliv har ikke alltid vært lett å forene, sier venner av paret til ukebladet.

Eventyreren Samuel Massie, som var en av mannskapet på skispforliset «Berserk», har både vært deltaker og programleder i «Skal vi danse» på TV 2. De siste månedene har han reist rundt i verden med bestefaren sin.

Elsa Marie og Samuel møttes i 2012, og de giftet seg i 2015. Flere skal ha reagert på aldersforskjellen mellom de to, men til TV 2 fortalte de at de møttes på halvveien.

– Det er opp til oss å avgjøre om det funker eller ikke. Samuel er voksen til å være 22, og jeg er barnslig for å være 33, sa Elsa Maria til TV 2 i 2015.

