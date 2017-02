ANNONSE

Det svenske kongehuset gjør som det norske. De slipper bilder når det er en merkedag. Victoria og Daniel har vært flinke til å dele bilder av familien.

Og i dag, torsdag 23. februar, fyller prinsesse Estelle 5 år.

Estelle er nummer to i arverekken etter sin mor, kronprinsesse Victoria.

Etter at Estelle kom til verden, har hun fått hele tre søskenbarn etter at prinsesse Madeleine fikk to barn tett på hverandre, og Carl Philip og Sofia fikk sin sønn Alexander.

KRONPRINSFAMILIEN: Kronprinsesse Victoria og prins Daniel med Estelle og Oscar.

FEM ÅR I DAG: Prinsesse Estelle har bursdag.

PRINSESSE ESTELLE viser lillebror, prins Oscar, hvordan tegne et øye. Dette bildet slapp kronprinsparet etter da Estelle var fire og Oscar ett år gammel.

