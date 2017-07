Se Titanic-stjernenes gjenforening

Tre av stjernene fra storfilmen var samlet denne uken.

Det er 20 år siden «Titanic» hadde premiere, og denne uken var tre av stjernene fra filmen samlet i St. Tropez.

Leonardo DiCaprio og Kate Winslet er som kjent gode venner privat, men ekstra hyggelig var det at også Billy Zane var med på veldedighetsgallaen.

Zane spilte Cal Hockley i filmen - forloveden til Rose (Winslet) og filmens store badguy. Mens hans to medspillere har vunnet Oscar og spilt i en lang rekke filmsuksesser de siste 20 årene, har ikke Zane vært like heldig med karrieren. Han har hatt flere roller etter «Titanic», men ingen med like stor suksess.

Veldedighetsgallaen ble arrangert av DiCaprio, som årlig holder en auksjon for sin organisasjon Leonardo DiCaprio Foundation. Organisasjonen støtter ulike prosjekter som jobber for miljøsaken.

Zane stilte selv opp med et maleri på gallaen - og det er verdt å nevne at han er en anerkjent kunstner. På Instagram skriver han at bildet hans ble auksjonert bort for 100.000 euro.

«My painting behind us was auctioned for €100,000.00 last night!»

Han har også publisert et bilde av trekløveret på Instagram.

«Gjengen sammen igjen. Nå redder vi isfjell. Tenk det,» skriver han.

