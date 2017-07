Seks av ti nordmenn vil ha friluftsinteressert kjæreste

- Det er smartere å sjekke i dagslys enn i en dunkel kneipe, sier generalsekretæren i Norsk Friluftsliv.

Hva er viktig når vi leter etter en ny partner? Skal vi tro en uhøytidelig undersøkelse fra Norsk Friluftsliv, er gleden over skogsturer høyt oppe på listen.

- Det er morsomt å se at klisjeen om «Turer i skog og mark» fra gamledagers kontaktannonser fortsatt lever i beste velgående, mener generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Over halvparten trekker fram friluftsliv



Norsk Friluftsliv har gått gjennom et tilfeldig utvalg norske datingprofiler på Sukker.no og Match.com. Her har de telt hvor mange brukere som nevner friluftsliv og friluftslivsaktiviteter og personer med turbilder som profilbilde. Resultatet viser at 64 prosent av kvinnene og 60 prosent av mennene setter friluftsliv høyt når de jakter på kjærligheten.

Heimdal synes ikke dette er rart:

- Natur og friluftsliv oppleves av mange som positive verdier. Et menneske som er aktiv i natur gir til en kommende make et signal om at du er sunn, tar vare på din helse og kan bidra med omsorg i lang tid. Jeg tror dette egentlig handler om grunnleggende instinkter vi er født med, sier han til Nettavisen.

Lasse Heimdal, generaslsekretær i Norsk Friluftsliv.

- Det virker



Sju av ti nordmenn går på tur hver uke, og det er dermed naturlig at vi ønsker en partner som vil bli med på dette.

- Man skal jo heller ikke se bort fra at mange ønsker å framstå som litt ekstra sporty når de beskriver seg selv i en slik sammenheng, ler Heimdal.

At skog og mark er et perfekt sted for sjekking, er det ingen tvil om.

- Og det virker. Det er åpenbart bedre og smartere å sjekke ut en eventuell make i dagslys og i edru tilstand under en tur enn gjennom et sløret blikk i en dunkel kneipe, sier han.

I 2015 lanserte Den norske turistforening en aprilspøk om at de heretter oppfordret single personer om å bruke grønn lue på tur, mens du skulle bruke rød lue hvis du ikke var interessert i å bli sjekket opp. Aprilspøken ble så godt mottatt at de senere innførte luemerkingen på ordentlig, og mange forteller at de har hatt god bruk for merkingen i fjellet.

Anbefaler turdate



Selv om dere ikke møtes utendørs, anbefaler Heimdal å ha den første daten på tur.

- I dag starter ofte den første kontakten på nettet. Men neste skritt handler ofte om å ta en kaffe og gå en tur. Mange møter hverandre også gjennom våre organiserte friluftslivstilbud. Når man er sammen på tur, gjerne gjennom døgnet og gjennom fysiske utfordringer, blir man kjent på en enda bedre måte, sier han.

- Noe av det flotteste jeg ser på tur, er når to mennesker holder hverandre i hendene eller kysser. Naturen er et godt sted for å dele kjærlighet, sier han - og forteller at dette har han personlig erfaring med:

- Jeg ble med en vakker jente på kanotur for 33 år siden. I dag har vi vært gift i 31 år, smiler han.