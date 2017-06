Sekserbanden: Hanket inn 48 6-ere

ANNONSE

På Drømtorp videregående skole har de fra tid til annen elever som går ut med mange seksere på vitnemålet. Tre elever med 16 seksere hver, har skolen aldri opplevd tidligere, skriver Østlandets Blad på nett.

ØB møter Elen Haksø (19), Josefine Ytre-Eide Bjaarstad (18) og Felix Hernandez Nohr (19) på skolen de, kun for noen dager siden, avsluttet tre års skolegang. De er glade og fornøyde, men tar ikke av.

– Mer fornøyd enn stolt

– Er dere stolte?

– Ja, svarer Elen og Felix. Mer fornøyd enn stolt, var svaret fra Josefine.

Alle tre har gått på media og kommunikasjonslinjen ved Drømtorp videregående skole, med studiespesialisering. De kom alle greit gjennom ungdomsskolen og kunne velge fritt hva de skulle gjøre på videregående skole. Men det var først når de startet opp på Drømtorp de skjønte hva som måtte til for å få de gode karakterene.

– Jeg ble veldig motivert av gode karakterer i programfagene vi hadde i media, og kommunikasjonsfaget i 1. klasse. Det gjorde det enklere å stå på ekstra i realfagene de to andre årene, sier Felix.

Det er mange ungdommer som sliter med prestasjonsangst og press fra flere hold. Både hjemme, på skolen, i idretten og ikke minst i vennegjengen. Dette er ikke tilfelle for de ØB treffer på Drømtorp.

Aldri pushet hjemmefra

– Jeg har aldri blitt pushet hjemmefra, men de har motivert meg til å yte litt ekstra. Jeg har jo fått høre at ved å stå på litt ekstra, så kan jeg velge mer hva jeg skal bli senere. Gode karakterer er noe jeg selv har ønsket og jeg har konkurrert med meg selv i å få det til, sier Felix som gikk ut med et snitt på 5,56.

De er alle tre klare på at de ikke har følt press fra noe hold. Det er deres egen indre motivasjon som har drevet dem frem til 16 seksere på vitnemålet.

Om ønsket er høye karakterer og gjerne seksere i enkelte fag, er det flere veier til målet.

Viktig med god studieteknikk

– God studieteknikk er veldig viktig. Jeg testet selv ut flere metoder og fant til slutt ut hva som passet best for meg, sier Elen.

– Hva gikk den teknikken ut på?

– Først leste jeg hele pensumet. Deretter tok jeg for meg avsnitt for avsnitt. Til slutt skrev jeg ned mine egne notater om emnet. Noe annet jeg oppdaget var at det ikke var irrelevant om jeg skrev notater på PC eller for hånd. Det er en stor fordel å skrive for hånd. Jeg memorerer bedre med håndskrift, forklarer Elen.

– Jeg valgte å jobbe mye hjemme. På grunn av min trang etter å være sosial, i tillegg til skolegang, var jeg nødt til å være veldig strukturert. Jeg satte av en viss tid hver dag til lekser. Et annet godt verktøy er YouTube. Et fantastisk medium for alle fag egentlig. Du får mye god inspirasjon og kan lære det meste der, sier Josefine.

Engasjement er noe lærere legger merke til

I løpet av tre år på Drømtorp har Elen, Josefine og Felix hatt 2944 skoletimer.

– Når jeg skal være på skolen i så mange timer i løpet av disse årene, har det vært viktig å stå på og gjøre en ekstra innsats. Det er dumt å kaste bort tiden, sier Felix.

– Det er viktig med engasjement. Det legger lærerne merke til. I tillegg til at det selvfølgelig gjør det enklere for deg selv å skjønne pensum og få den karakteren du ønsker, sier Josefine som fra høsten av skal jobbe som assistentlærer på en barneskole.

Ledelsen ved Drømtorp videregående skole har som vane å levere ut gavekort til elever som utmerker seg på en positiv måte. Det kan være null fravær eller topp karakterer. Elen og Josefine, som fikk 5,5 i snitt og Felix med snitt på 5,56 fikk hvert sitt gavekort.

Utenfor skolen, er som nevnt Josefine veldig sosial og bruker mye tid med venner. Elen elsker hester og bruker mye tid til fotografering. Når det gjelder Felix blir han stum da ØB stiller spørsmål om fritidssysler.

– Han er utrolig flinkt til å tegne og å lage illustrasjoner sier Elen og Josefine i kor.

