Ser du hva som gjør dette til en annerledes Disney-prinsesse?

Har du barn i alderen to til ti år, er det bare å forberede seg: En ny helt er på vei til barnerommet.

Disneys nye prinsesse er verken forelsket, hjelpeløs eller yndig. Tvert imot er hun en sterk og tøff jente med bein i nesa.

- Helt fra starten var vi bevisst på at vi ikke ville ha en kjærlighetshistorie, men en jente på reise som måtte takle utfordringene sine selv, sier regissør Ron Clements til Nettavisen.

Sammen med medregissør John Musker og produsent Osnat Shurer gjestet han Norge denne uken. Trekløveret står bak den nye Disney-filmen «Vaiana».





Ønsket en jente i hovedrollen

I filmen møter vi høvdingdatteren Vaiana som må reise fra den trygge stillehavsøya hun bor på for å redde verden. På reisen møter hun halvguden Maui, men han er ikke enkel å samarbeide med.

Regissørene forteller at figuren Vaiana dukket opp relativt sent i arbeidet med filmen.

- Ideen startet med verdenen - vi ville lage en historie som foregikk i Stillehavet, sier Musker.

John Musker (regissør), Osnat Shurer (produsent) og Ron Clements (regissør).

Først var planen å la halvguden Maui være hovedperson.

- Vi hadde lest om Maui, som det finnes mange historier om i Polynesia. Men så tenkte vi: «Hva om det var en jente i stedet?», sier han, og trekker fram filmen «True Grit» som inspirasjon for figuren:

- Der møter vi en ung jente med en eldre mentor som hun stadig må sette på plass, sier han.

Men det var ikke bare lett å la en «vanlig» jente ta fokuset fra en spektakulær halvgud.

- Maui er magisk og gjør fantastiske ting, og ofte begynte vi å dreie historien mot ham. Men da måtte vi ta oss sammen og få fokuset tilbake på Vaiana igjen, sier Musker.





Sunn kropp

Filmstaben valgte å gi Vaiana en sunnere kropp enn vi er vant til å se hos Disney-prinsesser.

- Det er så mange actionscener, og Vaiana skal tross alt redde verden. Det er viktig å være sterk. Så da måtte vi gjøre henne litt større enn andre prinsesser, sier produsent Shurer.

Dette skaper et sunt forbilde for unge jenter, mener hun:

- Det gikk ikke utover utseendet hennes, hun er helt nydelig. Det viser at man kan se vakker ut uten å være syltynn, sier hun.





Regisserte «Den lille havfruen»

Både regissørene og produsenten er klare på at Vaiana ikke er en typisk Disney-prinsesse.

- Hun er helt unik - hun er en actionhelt, sier Musker.

Dette trekkes også fram i filmen, da Vaiana krangler med Maui om hvorvidt hun er en prinsesse. Hun mener bestemt at hun ikke er prinsesse, mens Maui mener at hvis man er datter av en høvding, bruker kjole og har et morsomt kjæledyr, så er man nettopp det.

- Det er veldig morsomt - vi pirker borti Disney-stereotypen som vi selv var med på å lage, ler Musker.

Musker og Clements var nemlig med på å definere den moderne Disney-prinsessen. I 1989 regisserte de «Den lille havfruen» - en film som skapte en ny gullalder for Disney-konsernet.

- Jeg kjente ikke til eventyret på forhånd, men jeg var på utkikk etter en historie vi kunne fortelle. I en bokhandel fant jeg en bok av H.C. Andersen, og jeg bladde i den. Da jeg kom over «Den lille havfruen» tenkte jeg: «Den er kul!» Jeg lurte på hvordan det ville bli hvis vi utviklet den, forteller Clements.

Ariel er en stor favoritt hos mange, og "Den lille havfruen" skapte en ny gullalder for Disney.

- Vi har møtt folk som sier: «Takk for barndommen vår»

De får fremdeles tilbakemeldinger fra folk som elsker «Den lille havfruen» - og også «Aladdin», som de laget etterpå.

- Nå møter vi en hel generasjon som sier at de vokste opp med filmene, som har sett dem om og om igjen. Nå har de selv fått barn og viser filmene til dem, sier Musker.

- Vi har møtt folk som sier: «Takk for barndommen vår». Det er hyggelig, sier Clements.

- Nylig møtte vi en dame som fortalte at «Den lille havfruen» er favorittfilmen til hennes fem år gamle datter. Tenk at filmen fremdeles holder seg og treffer nye gererasjoner, smiler Musker.

Begge sier at de håper «Vaiana» vil bli husket på samme måte.

- I så fall er det fantastisk, sier Musker.





Verdens dummeste hane

Selv om Vaiana har store muligheter til å bli et forbilde for mange barn, er det en annen karakter som kanskje blir favoritten hos de yngste: Hanen Heihei. Dette er nemlig verdens dummeste hane.

- I begynnelsen av prosessen var ikke hanen så dum. Men vi fikk ideen som å gjøre den så dum som mulig. Folk skulle tenke: «Hvordan kan noe vesen være SÅ dum?!», sier Clements.

- Hanen gjør bare gale ting og skaper mer problemer enn hjelp for Vaiana, sier Musker.

- Til og med havet blir lei av den idiotiske hanen, ler Clements.

«Vaiana» har norsk premiere 3. februar.

F.v. Cathrine Bang Norum (regi på den norske dubbingen), Bjørn Eidsvåg (skuespiller), Jeppe Beck Laursen (skuespiller), Osnat Shurer (produsent), Nora Gjestvang (skuespiller), Ron Clements (regissør) og John Musker (regissør).