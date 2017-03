Ser du hva som mangler på dette Trump-bildet?

ANNONSE

Republikanerne legger nå siste hånd på verket på helsereformen som de håper skal erstatte Obamacare.

Torsdag ble det holdt et omfattende møte i Det hvite hus der blant andre president Donald Trump var til stede.

Noe av det viktigste i forhandlingene handlet om spørsmålet om mammografi og andre undersøkelser og behandlinger under graviditeten burde bli sett på som essensielle behandlinger som skal bli dekket av alle forsikringsavtaler i det republikanske forslaget.

Da visepresident Mike Pence la ut et bilde fra møtet, var det flere som reagerte på at det tilsynelatende ikke var én kvinne til stede på møtet.

Nettstedet Mother Jones er blant mediene som har lagt ut bildet i et innlegg som nå går viralt.

Et bilde fra andre siden viser imidlertid at Trump-rådgiver Kellyanne Conway var i rommet under forhandlingene.

Lengthy standing ovation from the Freedom Caucus when @POTUS walked into the Cabinet Room just now. Big momentum toward #RepealAndReplace.

Ved månedsskiftet var det nettopp et bilde av Conway som gikk viralt.

Ultimatum

Kongressen og Det hvite hus var torsdag preget av forhandlinger og justeringer i siste liten. Trump og hans leir slet med å samle støtte, ettersom både konservative og moderate republikanere stilte seg kritiske til planene.

Trump skal ha gitt republikanere et ultimatum om å enten støtte forslaget til ny helsereform eller la Obamacare bli stående.

I et lukket møte med republikanske politikere torsdag skal Trumps budsjettsjef Mick Mulvaney ha gitt et ultimatum til republikanere som fortsatt stiller seg kritiske til forslaget.

– Presidenten har sagt at han ønsker en stemme i morgen, ja eller nei. Om forslaget ikke slår gjennom så legger vi denne ballen død, skal Mulvaney ha sagt, ifølge republikaneren Chris Collins som var på møtet. Trump tyr til Twitter med klar beskjed til republikanerne:

– Katastrofale Obamacare har ført til større kostnader og færre muligheter. Det vil kun bli verre. Vi må oppheve og erstatte. Godkjenn forslaget.

Avstemning utsatt

Avstemningen i Representantenes hus skulle opprinnelig gå av stabelen torsdag, men ble utsatt til fredag.

– Avstemningen vil skje fredag morgen for å unngå å gjøre det klokken 3 i natt. Vi synes dette bør gjøres når det er dagslys, og ikke i de små nattetimer. Vi er overbevist om at loven vil bli vedtatt på morgenen, sier en kilde i Det hvite hus.

Det hvite hus forsøker dermed å tone ned antydninger om at Trump ikke har klart å ro helsereformen i land. Utsettelsen kan likevel ses på som et slag for Trump og hans administrasjon, som har satt stor prestisje i å få gjennom en reform som kan erstatte den såkalte Obamacare.

Ifølge New York Times planlegger rundt 30 til 40 republikanere å si nei. Trump har kun råd til å miste 22 av disse for å fortsatt kunne få gjennomslag.

Millioner kan stå uten dekning

Ifølge en rapport fra Kongressens budsjettkontor vil 14 millioner amerikanere miste helseforsikringen sin neste år hvis Trumps reform blir vedtatt. Innen 2026 vil antallet ha økt til 24 millioner, anslår budsjettkontoret CBO.

I rapporten anslås det også at prisen på forsikringspremiene kommer til å øke med 15–20 prosent i snitt i 2018 og 2019 for individuelle forsikringstakere.

Samtidig går det fram at underskuddet på USAs statsbudsjett vil minke med om lag 337 milliarder dollar, som tilsvarer 2.887 milliarder kroner, i løpet av det neste tiåret som følge av omleggingen.

Innsparingen kommer først og fremst fra reduserte utgifter for Medicaid, et program for lavinntektsfamilier, og fordi det blir slutt på subsidiering av helseforsikring. Begge to er kjennemerker på Obamas politikk. Innsparingen regnes som relativt liten gitt den enorme størrelsen på amerikansk økonomi.

Appreciated joining @POTUS for meeting with the Freedom Caucus again today. This is it. #PassTheBill

