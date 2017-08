Sexolog: - Sex kan oppleves som nok et krav for kvinner som allerede føler at de gir veldig mye

- Man må ikke nødvendigvis ha samleie så hyppig for å oppleve den intimiteten mange søker i et forhold, sier sexolog Siv Gamnes.

Manglende seksuell interesse og initiativ er kvinners mest typiske unnlatelsessynd i kjærlighetslivet, mener parterapeut Frode Thuen.

Etter over 30 år som parterapeut er Thuen godt kjent med den såkalte lystproblematikken, og han mottar jevnlig henvendelser fra menn som fortviler over partnerens manglende interesse for sex.

LES MER: Frustrerte menn klager over partnerens manglende interesse for sex: - Kvinner må ta ansvar

- Sex er limet i et forhold



Mens Frode Thuens erfaring er at det som regel er mennene som er mest frustrert over sexlivet, erfarer sexolog Siv Gamnes at det like ofte er kvinnene som etterlyser mer sex.

- Jeg har ikke statistikk på dette, men blant de parene som søker hjelp hos meg så vil jeg si det er rundt 50/50. Da jeg først begynte som sexolog tenkte jeg at det som regel var kvinnen som hadde minst lyst på sex, men jeg møter stadig oftere par hvor det er motsatt, sier Gamnes til Nettavisen.

SEXOLOG: Siv Gamnes møter ofte par med lystproblematikk, men opplever som regel at det ligger noe annet bak problemene i sexlivet.

- Hvor viktig er sex i et forhold?

- Jeg har selv uttalt at sex er limet i forholdet, og det handler om at sex er det man gjør med kjæresten sin, og ikke med venner. Hvis sexlivet ikke fungerer, er det mange par som vil slite, selv om de har et godt vennskap, sier Gamnes.

«Mye mellom null og knull»



Når det er sagt, er Gamnes tydelig på at begrepet sex kan omfatte svært mye, ikke bare samleie.

- Jeg er fan av uttrykket til Esben Esther Pirelli Benestad, nemlig at «det finnes mye mellom null og knull». Man må ikke nødvendigvis ha samleie så hyppig for å oppleve den intimiteten mange søker i et forhold. Par som sliter med sexlivet bør spørre seg selv hva de kan gjøre i stedet for samleie, for det er mye annet som kan føles intimt og som kan bevare følelsen av kjæresteri i forholdet, sier Gamnes.

Rent stereotypisk, er det spesielt én hovedforskjell mellom menn og kvinner, sier Gamnes.

- Menn har en tendens til å bli raskere tent og raskere klare for sex, mens kvinner ofte trenger lengre tid. Det er ikke nødvendigvis vorspielet før selve samleiet kvinner trenger tid på, men heller på å føle på den intimiteten man kanskje trenger for å være klar for sex. Dette handler om flørting, om å føle seg utvalgt og å kjenne på at partneren har lyst på deg, sier Gamnes.

- Føles som et overgrep



Blant de parene som oppsøker Gamnes, er lystproblematikk det vanligste problemet.

- Stort sett er dette et symptom på at noe annet også er feil i forholdet, så når jeg jobber med lystproblematikk, jobber jeg like mye parterapeutisk. Det hjelper ikke å bare snakke om den seksuelle biten, her må vi trekke inn alt fra kommunikasjon til arbeidsfordeling i hjemmet, sier Gamnes, og fortsetter:

- Kanskje er det partneren som må gjøre de største endringene ved å finne ut hva man kan gjøre for at kjæresten skal føle seg mer seksuell.

Problematikken er som regel mye mer kompleks enn at den ene har lyst på sex og den andre ikke, forklarer Gamnes.

- Å stille seg til rådighet og vente på at sexlysten bare skal komme, vil nok ikke hjelpe. Hvis problemet stikker dypere enn varierende lyst på sex, vil det å stille seg til disposisjon for partneren kunne føles som et overgrep.

For mange krav



Hvis man som par greier å snakke ordentlig om problemene i sexlivet, har man gode muligheter for å komme seg gjennom det, sier Gamnes.

- Sex kan oppleves som nok et krav for kvinner som allerede føler at de gir veldig mye. Hvis mannen sier «du har for lite lyst og vi har for lite sex», så vil kvinnen gjerne føle seg utnyttet, ikke sett eller anerkjent, sier Gamnes.

En mulig løsning vil da være å avlaste partneren.

- Fordel arbeidsoppgavene hjemme og sørg for å se partneren din. Vær oppmerksom, anbefaler Gamnes, og avslutter:

- Blir problemene for store, anbefaler jeg å søke hjelp slik at en tredjeperson kan veilede litt. Ikke vent for lenge med å oppsøke hjelp.

Har du sett denne populære videoen?