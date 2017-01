ANNONSE

-Det er kanskje ikke så rart det. Dere må slutte å rape, slutte med å fise og banne litt mindre, sier Otto «Sinnasnekker'n» Robsahm i første program med «Jegertvillingene».

Johanne og Kristine Thybo Hansen tar med seg Robsahm ut på vidda for å lære ham litt om friluftsliv. Men Otto er ikke imponert over manerene til jentene, og mener det kan være til stor forhindring for å få kjæreste.

Det utløser en munter og munnrapp utveksling mellom jentene og Robsahm.

Johanne og Kristine Thybo Hansen har gjort stor suksess på TVNorge med sine programmet blant annet fra USA. I denne sesongen er de tilbake på «hjemmebane».

Dyrerettighetsorganisasjon reagerte på brutaliteten i TV-serien «Jegertvillingene»

REAGERER: Otto Robsahm reagerer på banning, fising og raping i Jegertvillingene.

Da VG omtalte sesongen på forsiden med ordene «Dreper som underholdning», skrev Johanne Thybo Hansen at de var rystet og skuffet over VG.

«Jegertvillingene» ser du på TVNorge torsdager klokken 20.30.

