Sju fordeler med ikke å barbere seg

Å fjerne hårvekst er svært populært både for han og henne - men ikke alltid like fordelaktig.

Å fjerne hårvekst blir ofte assosiert med renslighet. Andre mener at hårfjerning grenser mot hysteri, og at hårvekst er naturlig og bra.

Her er sju årsaker til at man ikke bør fjerne naturlig hårvekst.

1. Du lukter mindre svette

Fjerner du hår under armene vil barberhøvelen kunne irritere huden. Hvis du i tillegg smører huden mot lotion, skaper du et flott klima for bakterier, skriver Nyheter24.

2. Kan hjelpe deg å finne kjærligheten

Hårene i armhulen og i skrittet sprer dufter fra svettekjertlene. Blant disse duftene er feromoner, som dyr bruker til å tiltrekke seg seksuelle partnere.

3. Unngår betente hårsekker

Barbering kan føre til betente hårsekker. Noe mange har opplevd i bikinisesongen. Hvis du likevel vil pusse på bikinilinjen, kan du lese denne artikkelen.

4. Unngår kløe

Mange opplever at det begynner å klø når håret vokser ut igjen. Løsningen er enten å fortsette med barberingen, eller la være å barbere seg.

5. Mindre risiko for kjønnssykdommer

Knivbladene på barberhøvelen skraper også på huden og lager små sår der bakterier og virus kan entre kroppen. Dermed er risikoen for å bli smittet av kjønnssykdommer større hvis man barberer seg.

6. beskytter huden

Tykt skjegg beskytter huden mot skadelige UV-stråler.

7. Fanger opp støv og pollen

I likhet med nesehår og hårene rundt øynene, fanger ansikts- og kroppshår opp støv, pollen og andre partikler som kan være skadelige eller irriterende for kroppen.