Skal du handle klær i Sverige i sommer, må du plusse på disse ekstra kronene

Å handle klær i Sverige hos de store kjedene som Indiska, H&M og Lindex har vært billigere for nordmenn i Sverige. Årsaken er at prisene ofte er satt til det samme i både Norge og Sverige.

Og siden svenskekronen tradisjonelt har vært noe svakere, blir altså samme plagget billigere hos söta bror enn her hjemme. Nå kan dette endre seg.

Årsaken er at de store kleskjedene fra 1. juni innfører en plastposeavgift som svir. H&M opplyser til Sveriges Television (SVT) at de vil ta to kroner posen, uansett størrelse.

- Vi har valgt dette for at vi vil at det skal være så klart og enkelt for våre kunder som for vårt personale å håndtere dette. Prisen for posene kommer til å være godt synlige i hver eneste butikk, sier presseansvarlig Joanna Morell i H&M Sverige til SVT.

Mange svensker støtter forslaget om dyrere plastposer.

Bakgrunnen er det nye EU-direktivet som skal få ned bruken av plastposer.

I Norge er det en debatt om plastposer skal bli dyrere. Foreløpig er det ingen planer om å lansere poseavgift verken hos Kappahl eller hos H&M.

Kappahl opplyser at de følger med på det som skjer i Sverige, men at de ikke har tatt noen avgjørelse.

- H&M støtter Virkes og handelens forslag om at et beløp skal øremerkes et miljøfond, og imøteser muligheten for å få til dette. Utover dette vil vi forholde oss til gjeldende lover og regler, og avventer hvordan EU-direktivet vil følges opp i Norge, sier presseansvarlig Kristin Fjeld i H&M Norge til Nettavisen.