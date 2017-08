«Skal vi danse»: - Vi kommer til å savne Anna

Trude Drevland synes Anna Rasmussen har gjort et tøft valg.

Tirsdag presenterte TV 2-kanalene sin meny for høsten, og allerede mandag kveld hadde «The Voice», «Vendela + Petter» og «God morgen Norge» premiere.

Onsdag kveld er det premiere for dokumentarserien «Søsken», og i ukene som kommer står både nye og velkjente TV-programmer i kø på TV 2-kanalene, skriver mediehuset i en pressemelding.

Blant annet er det duket for enda en runde med «Skal vi danse». Årets program fikk en tøff start. En av Norges mest populære bloggere, Anna Rasmussen bedre kjent under bloggnavnet «Mamma til Michelle», valgte å trekke seg fra det populære programmet. Samtidig ble det kjent at Rasmussen og samboeren Jan Lossius har valgt å avlyse deres planlagte bryllup.

- Veldig stolt



Rasmussen delte selv nyheten på sin blogg. Innlegget ble en het potet i sosiale medier i helgen. Bloggeren får nå god støtte for avgjørelsen av tidligere Bergen-ordfører og «Skal vi danse»-kollega, Trude Drevland.

Blant annet skrev den tidligere ordføreren et lengre innlegg på Facebook der hun hyllet Rasmussen for det tøffe valget.

- Jeg skrev blant annet om at dette var et verdivalg, og for Anna var det nok et riktig verdivalg - et valg jeg er veldig stolt av at hun tok. Det er tøft gjort. Jeg synes dog det er veldig synd at hun ikke skal være med oss å danse i høst, sier Drevland til Nettavisen i forbindelse med TV 2s høstlansering i Oslo.

- Det har jo vært et heftig medietrykk på henne de siste dagene?

- Jeg tenker veldig på Anna, men jeg tror hun kommer til å klare seg uansett. Jeg er utrolig imponert over henne allerede. Hun er jo trebarnsmor og driver Norges største blogg samtidig. Det er mye arbeid. Jeg håper bare hun vet at det er ingen av oss som klarer å gjøre alt samtidig. Sånn er livet. Og er det noen som kan gi råd om mye mediepågang, så er det vel meg, sier Drevland med en humoristisk tone.

Det ble tidligere kjent i dag at Marna Haugen Burø tar over Rasmussens plass i programmet. Drevland synes det er tøft gjort av Marna å ta danseutfordringen på strak arm.

- Vi kommer til å savne Anna. Hun er en fantastisk jente. Men så har vi fått inn Marna, så det er en veldig god erstatning. Den ene flotte overtar for den andre flotte, smiler den tidligere ordføreren.

Får lekser



«Skal vi danse» har premiere lørdag 2. september på TV 2. Drevland forteller til Nettavisen at hun er godt i gang med dansingen. Det blir mye egentrening foran speilet.

- Bjørn (Holthe, Drevlands dansepartner i programmet) gir meg lekser, så etter trening danser jeg i stuen eller foran speilet. I tillegg øver jeg på noen av trinnene mens jeg går gjennom parken eller oppover Bogstadveien. Heldigvis har de aller fleste som har sett meg danse på gata, skjønt at det er en del av programmet og ikke at jeg har blitt helt baluba, humrer Drevland.

Hun kan avsløre at hun allerede har fått noen komplimenter for dansestilen.

- Jeg har lært av Bjørn at jeg skal gå med «litt rumpeballer» når jeg øver. Her forleden kom det plutselig en forretningsmann opp på siden av meg og sier: «Det er ikke vanskelig å se at du snart skal danse». Da tenkte jeg: «Noen dansetrinn sitter allerede», ler Drevland.

