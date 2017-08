«Skal vi danse»-Erik utsatt for spøk: - Skal vi ikke danse ...

Iskrigeren Erik Follestad utsatt for kollega-spøk.

Iskriger Erik Follestad ble tidligere i sommer presentert som en av deltakerne i årets «Skal vi danse» på TV 2.

Torsdag har han derimot lagt ut et røntgenbilde på sin Instagram, som kan se ut til å vise at tøffingen er ute av dansen.

- Skal vi IKKE danse ..., står det til bildet, og ønskene om god bedring har begynt å komme inn.

Ut fra bildet ser det ut som det er like over ankelen at det ene benet har gått tvers av.

Eller?

Kort tid etter har Follestad lagt ut et nytt bilde på Instagramen sin, der han avkrefter det hele.

- Til alle mine fans: jeg har blitt utsatt for en særdeles god prank fra min gode kollega. Så slapp helt av. Jeg skal danse til krampa tar meg!

Jeg er stolt av deg, Håvard! Stor humor, skriver hockey-helten.

BRUDD: Lansering av høstens Skal vi danse-kjendiser. Iskriger Erik Follestad Johansen skulle tatt på seg danseskoene.

