Skal Vi Danse: Trude Drevdal (70) herjet på dansegulvet

– Dette var supergøy. Jeg vil en gang til, strålte eks-ordføreren.

(BA): Lørdag kveld kom det som halve Bergen har ventet på siden nyheten om hennes deltakelse kom 8. august:

Trude Drevlands debut på dansegulvet i TV2-programmet «Skal vi danse».

– De siste halvannen årene har vært kjipe og tøffe. Nå har jeg lagt det bak meg og er klar for alt, sa Drevland i introen, og fortsatte:

– Det er viktig for meg at jeg er så bra at ikke dansepartneren min blir pinlig berørt av meg.

Klapset partneren på rumpen

Den tidligere Bergens-ordføreren entret gulvet i en dristig blå paljettkjole med frynser, og skuffet på ingen måte, skriver BA.

Til toner fra Gloria Gaynor-klassikeren «I Will Survive», neppe tilfeldig valgt, danset 70-åringen seg inn i dommernes hjerter med lette cha-cha-cha-trinn og et helfrekt klaps på baken til dansepartner Bjørn Holthe (36).

– Det er mange ungdommer med, men du outshiner dem hele gjengen. Du gjorde det kjempebra, skrøt dommer Merete Lingjærde etter opptredenen.

– Jeg kjente igjen alle basistrinnene. Du gjør det grunnleggende først. Du tar ikke heisen, du tar trappen, supplerte kollega Trine Dehli Cleve.

Tidenes eldste

7+6+6+7 poeng fra de fire dommerne ga til sammen 26 poeng, noe som betyr at tidenes eldste «Skal vi danse»-deltaker kan kose seg med delt åttendeplass av totalt 12 deltakere frem til første par sendes hjem neste lørdag.

– Dette var supergøy. Jeg sier som Jorunn (Stiansen, med-deltaker, journ.anm.) – jeg vil en gang til! sa Drevland til TV2 etter oppvisningen.

«Paradise Hotel»-deltaker Grunde Myhrer (21) og Ewa Trela (38) leder konkurransen med 35 poeng etter første program, uten at eks-politiker Drevland deppet på TV-skjermen av den grunn:

– Jeg har statistisk sett 12 år igjen. Tenk å begynne de årene med å danse!

