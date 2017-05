ANNONSE

Boligen, som blant annet inneholder fem soverom, garasje og solrik hage, hadde en prisantydning på 15,5 millioner kroner, og ble til slutt solgt for 16,5 millioner, skriver Dagbladet.



Det arkitekttegnete funkishuset er bygget i 1957 og har moderniseringsbehov.

Kjøpet delte paret med sine fans på Instagram.

Ble huseiere i dag! 🏠💥Nå satser vi bare på at Luksusfellen kommer til samme fornuft som Farmen og lager en kjendisversjon. 💸 A post shared by Jenny Skavlan (@jennyskavlan) on May 5, 2017 at 12:27pm PDT

Overfor Dagbladet bekrefter Gullestad at paret har kjøpt seg nytt hus, og at de gleder seg til tiden framover.

- Her kommer vi til å bo til vi tar på oss trefrakken, skriver han i en SMS til avisen.

At det nye huset har har moderniseringsbehov bør ikke være et problem for kjendisparet, som hadde gjort mye i leiligheten til Gullestad som de solgte for knappe to uker siden.

Den 114 kvadratmeter store leiligheten i Iduns gate i Oslo har nemlig flere eksklusive løsninger, som en hengende trapp og spesialbestilt farge på kjøkkeninnredningen.

Den gikk 350.000 under prisantydning, og ble solgt for 9,15 millioner kroner.

Jenny Skavlan og Thomas Gullestad har vært sammen i syv år. De giftet seg i april 2015, og har datteren Åse som snart blitt 1 år.