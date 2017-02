Skilt pappa hylles: - Det er min ekskones bursdag i dag, så jeg sto opp tidlig og kjøpte blomster som barna kan gi henne

ANNONSE

Billy Flynn Gabois og kona skilte seg for en tid tilbake. Da hun nylig hadde bursdag, sto han tidlig opp, kjøpte blomster, kort og en presang, og hjalp ungene sine å lage frokost til mamma.

- Som vanlig er det noen som spør hvorfor jeg gjør hyggelige ting for henne hele tiden. Og det irriterer fletta av meg, så jeg skal gi dere det med teskje, sier han.

Svaret hans ble postet i Facebook-kanalen Love Matters, der folk deler positive historier. Og ble raskt spredt som et bra budskap.

For det Billy Flynn Gabois skriver er dette:

- Jeg oppdrar to små menn. Slik jeg behandler deres mor kommer markant til å forme hvordan de ser og behandler kvinner, og hvordan de ser på forhold.

For mitt vedkommende så tror jeg det er enda viktigere fordi vi er skilt. Så om du ikke er en rollemodell for gode forhold for dine barn, så ta deg sammen. Hev deg over det og vær et forbilde. Dette er mye større enn deg, skriver faren.

Billy Flynn Gabois sier at han ikke er noen engel. Til The Independent forteller han at det slett ikke alltid var like lett i den første tiden etter skilsmissen.

- Vi måtte begge ta tak i ting slik at vi kunne sette vår egen dritt tl side og fokusere på ungene istedenfor vårt sinne og anger. Det er ikke lett, men det er absolutt mulig. Vi har jobbet hardt for å passe på at våre handlinger påvirker våre barn så lite negativt som mulig, sier han.

Den amerikanske moren Audrey Nicole skrev:

I mine øyne er det sånn at dess flere som er glad i datteren min, dess gladere er jeg,».

- Jeg vil si at dette er raust og godt av moren. Å kommunisere dette til fars nye partner er raust, og raushet er noe alle barn trenger i livet sitt, sier barnepsykolog Ellen D. Flaaten til Side2.