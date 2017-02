Skisseaktig satire

ANNONSE

Det norske hus

Norge 2016

Regi: Jan Vardøen

Med: Sharkukh Kavousi, Gard B. Eidsvold, Hege Schøyen, Helén Vikstvedt, Ali Djabbary, Egul Hegerberg, Knut Nærum, Svein Henriksen, Ingeborg Sundrehagen Raustøl

Aldersgrense: Tillatt for alle

Jan Vardøen er vel stadig mest kjent som bar- og restaurantgründer, men har på kort tid laget hele tre spillefilmer, som han har skrevet, regissert, produsert og kinodistribuert gjennom sitt eget selskap Beacon Isle Productions (som for øvrig er en oversettelse av hans eget etternavn, når jeg tenker over det).



Vardøens nye film ”Det norske hus” er en satirisk komedie om en ung mann fra Midtøsten, som kommer syklende til vårt lille land med håp om oppholdstillatelse. Her finner han veien til en nasjonalromantisk institusjon kalt Akademiet, hvor han får utdelt en startpakke med blant annet skismøring, ostehøvel og mokkabønner, og sammen med andre asylsøkere skal gjennomføre et intensivkurs i norskhet – med dertil hørende prøver som må bestås.

Helen Vikstved lærer bort norske tradisjoner i Det norske hus.

Mange kjente fjes

Den tidvis absurde og lett eventyraktige fortellingen harselerer med andre ord med våre oppfatninger om hva som gjør oss norske (som inkluderer flere av elementene kulturministeren trakk fram da hun stilte opp med bunad og Kvikk Lunsj i jula, selv om det kanskje ikke var like parodisk ment fra hennes side) og med vår behandling av potensielle nye landsmenn.

Den håpefulle hovedpersonen spilles av nykommer Sharukh Kavousi, mens mange kjente skuespillere og komikere dukker opp i andre roller. Blant disse er Gard B. Eidsvold som leder av nevnte akademi, Hege Schøyen og Helén Vikstvedt i nokså artig kursholdertospann og en sjeldent ordknapp Knut Nærum – som også har bidratt som manuskonsulent. For ikke å glemme en sedvanlig kostelig ”Bare” Egil Hegerberg i samtlige roller som første til syvende far i kontorene man må innom for å få de nødvendige papirene.

Gard B. Eidsvold og Sharukh Kavousi på fjelltur i Det norske hus.

Skisseaktig manus

Riktignok lever vi i en verden som nærmest har blitt en parodi i seg selv, hvor nettroll blir presidenter og innvandrings- og integreringsministre framhever det å drikke seg full som en stolt, norsk tradisjon. Men ”Det norske hus” er like fullt en type karikert og (over-)tydelig satire som formodentlig er lettere å få til i sketsje- eller tegneserieform enn som spillefilm.

Det hjelper heller ikke i så måte at manuset framstår som noe skisseaktig. Nå mener jeg ikke nødvendigvis at selve historien må være spesielt kompleks eller inneholde noen dyptloddende karakterutvikling, men her skusles mange muligheter for humoristiske så vel som politiske poenger bort, i et materiale som generelt virker litt lite gjennomarbeidet. Ikke minst gjelder dette noen av de til dels billige sparkene mot konkrete politikere, samt et sluttpoeng som rett og slett blir for plumpt.

Likevel har ”Det norske hus” en slags skranglete sjarm, i tillegg til at den innimellom klinker til med noen ordentlig gøyale øyeblikk. Og selv om mye av satiren blir for åpenbar for sitt eget beste, er det prisverdig at filmen så åpenbart har noe på hjertet – og at dette er et budskap som taler imot våre myndigheters ønske om å være oss selv nok.

Ivrige lærere i Det norske hus.