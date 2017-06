Skrekk og gru - nå er rumpetaska tilbake

ANNONSE

Rumpetaska var den motedetaljen på 80-tallet vi virkelig håpet aldri skulle komme igjen.

Nå er den her.

TOPPEN AV LYKKE: Dwayne The Rock Johnson på 80-tallet.

Den siste tiden har rappere, og ikke minst de toneangivende Jenner-søstrene, blitt observert med rumpetasker, av særdeles eksklusivt merke.

Rumpetaska var så heit i sin tid at alle gikk med dem, og særlig menn brukte dem rett og slett som en form for statement-smykke.

Vi må jo innrømme at de kan være særdeles praktiske. Men har du et snev av 1980-tall i deg, er dette detaljen som får deg til å rødme pinlig. Det var jo ikke alle som var like fine..

Variert taskebæring



Nå frontes rumpetaska av de som du aldri ville trodd ville ta i den, nemlig Kylie og Kendall Jenner.

En god nyhet er at du kan bære rumpetaska på flere ulike måter. For eksempel slik som Kendall Jenner gjør på toppbildet.

Yay or nay? #fannypack #gucci