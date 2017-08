Skrur du av aircondition på flyet? Ikke gjør det

Det gjør deg ikke syk, det beskytter deg.

Det er en rekke ting som kan være plagsomt ved å fly, som at det er dårlig plass til bena, det kan virke som om medpassasjerer mister all form for veloppdragenhet når de komme rom bord eller at det er timer med sittende stilling forut.

Men er du en av de som synes det er kaldt eller ubehagelig med aircondition på hele flyturen, og derfor skrur den du har over hodet ditt av, så slutt med det.

For den luften som strømmer over deg, fungerer som beskyttelse, sier lege Mark Gendreau ved Lahey Medical Center, ekspert på luftbårne sykdommer.

- Aircondition på fly har fått et dårlig rykte, men det er helt ubegrunnet, sier han til Travel+Leasure.

Årsaken er at det kun er de siste 15 årene man har forsket på temaet, men også fordi det er en vanlig misforståelse at aircondition på fly er smittebærende.

- Luften går ikke nødvendigvis fra front til bakdel, eller fra bakdel til fronten av et fly, men er delt opp i avdelinger. Som en tommelfingerregel puster du vanligvis inn og er utsatt for, er den som omgir to til fire rader fra der du sitter.

Og derfor er aircondition like over hodet ditt bra å ha skrudd på.

For luften ventileres og filtreres, der opp til 99 prosent av alt støv og mikrober forsvinner. Mange luftbårne sykdommer, som tuberkulose og meslinger, kan henge i luften opp mot fem timer, sier Gendreau.

Mer vanlige virusinfeksjoner, som gir forkjølelser og tette luftveier, er ofte større, og svever ikke så lenge rundt i luften.

Har du på aircondition over hodet, gjerne på lav effekt, kan du nemlig skape en luftbarriere som blokkerer partiklene fra å komme inntil deg.