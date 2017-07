Den amerikanske skuespilleren og dramatikeren Sam Shepard er død, 73 år gammel, melder amerikanske medier.

Shepard døde søndag i sitt hjem i Kentucky, skriver The New York Times. En talsmann for familien sier 73-åringen døde av komplikasjoner som følge av amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

Shepard ble Oscar-nominert i 1984 for beste mannlige birolle for innsatsen som Chuck Yeager i «The Right Stuff», som hadde den norske tittelen «De sju utvalgte».

Senere spilte han blant annet i «Black Hawk Down». De siste årene har han spilt Robert Rayburn i Netflix-serien «Bloodline».

Shepard hadde også en lang karriere som manusforfatter og dramatiker. I 1979 fikk han Pulitzerprisen for skuespillet «Buried Child», som skildret de mørkere sidene av amerikansk familieliv.

(©NTB)