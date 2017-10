Skuespiller Sofie Frost: - Regissøren blottla penisen sin for meg

- Regissøren sa han måtte gjøre noe som var en del av hans kreative prosess, forteller skuespiller Sofie Frost.





Etter filmprodusent Harvey Weinstein fikk sparken etter å ha fått flere anklager om seksuell trakassering rettet mot seg, har debatten rundt seksuell trakassering i filmbransjen gått også i Norge.

Kledde seg naken



Nå forteller skuespiller Sofie Frost, best kjent fra «Folk som Kjøper Blomster» og «Pornopung», om sine erfaringer fra filmbransjen i en kronikk i Aftenposten.

Frost skriver at hun nylig fikk melding fra en skuespillervenninne, som fortalte at nyheten om Weinstein hadde fått henne til å tenke på en lavbudsjett-film de begge hadde spilt i som unge skuespillere. Venninnen skal da ha opplevd at regissøren, en mann på 50 år, kom naken inn på rommet hennes og tok på seg selv til penisen ble erigert.

Dagen etter hadde Frost en lignende opplevelse, skriver skuespilleren:

«Regissøren ba meg bli med ham inn på et øvingsrom, han sa han måtte gjøre noe som var en del av hans kreative prosess. Han kledde av seg alt bortsett fra T-skjorten, og blottla penisen sin for meg».

Politianmeldt



Frost skriver at verken hun eller venninnen visste hvordan de skulle håndtere situasjonen, og fortsatte derfor jobben. Det er først nå at de fikk snakket ut om det, og sammen har de kontaktet filmprodusenten og fortalt om hendelsene. Forholdet er nå politianmeldt.

«Jeg var flau. Flau over ikke å ha sagt noe da det skjedde, flau over at jeg «tillot» den oppførselen. Men nå vet jeg at det er ham det er noe galt med. Jeg skal da slippe å måtte be arbeidsgiveren min om ikke å flashe meg. Han skal bare ikke gjøre det,» skriver Frost.

