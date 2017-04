Slakter klesgigant: - Skal dette være plus size?

Den britiske kleskjeden Topshop er ikke å finne her til lands, som en av de få.

Derfor er det svært populært også for nordmenn å handle på Topshop når de reiser på tur til London.

Kleskjeden har i det siste forsøkt å komme kritikerne i møte. Topshop har lenge blitt kritisert for sine små klesstørrelser. Nå har de innført størrelser opp til 18 - som i norsk målestokk skulle tilsi 46 og altså en såkalt plus size.

Saken ble først omtalt av The Independent.

At størrelser varierer kunne amerikanske Deena Shoemaker bevitne da hun sammenliknet seg selv i høyst ulike buksestørrelser.

Problemet sier kritiske kunder, er at Topshops størrelse 46 ikke er større enn en størrelse 40.

@prettynormalme @Topshop there is no flipping way that top is a size 16. Absolutely no way. @LadyNajaGirl said it perfectly