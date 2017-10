Slik er hemmeligholdet rundt Dan Browns nye bok

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Det er få dager til Dan Browns nye roman «Opprinnelse» blir lansert. 3. oktober er datoen fans over hele verden venter på - og det er ikke mye vi har fått vite om den nye boken.

Hemmeligholdet rundt boken er nemlig stort. I Norge er det foreløpig bare fem personer som har fått lese boken. To av dem er forlagssjef Øyvind Hagen og redaksjonssjef Turid Løvskar i Bazar forlag, som utgir boken på norsk.

Fakta: Dette vet vi om "Opprinnelse"

Femte bok om Robert Langdon, professor i symbologi og religiøs ikonologi ved Harvard. Robert Langdon kommer til Guggenheim-museet i Bilbao for å høre om en oppdagelse som vil besvare to av menneskehetens mest grunnleggende spørsmål. Multimilliardær og genierklærte Edmond Kirsch presenterer en mer kontroversiell teori enn Langdon var forberedt på - men plutselig skjer det noe uventet som setter hele oppdagelsen i fare. Langdon og museumsdirektør Ambra Vidal må reise til Barcelona for å finne et kryptert passord som kan avdekke den sjokkerende hemmeligheten til Kirsch. Les første kapittel i boken hos Bazar.





Måtte legge fra seg klokken

Leseopplevelsen av «Opprinnelse» var av det spesielle slaget. For å sikre seg mot lekkasjer, krevdes det at både oversettere og forlagsredaktører leste boken i et bestemt rom og på helt bestemte premisser.

- Vi hadde to dager på å lese, så da må du bare feie gjennom. Men det var ikke vanskelig å sitte der i 10 timer å lese, sier Løvskar.

De ble plassert på et bevoktet kontor sammen med oversetterne av boken. Manuset ble låst inn og ut hver dag.

- Det var full sikkerhetsslusing. Men det er en stor fordel for oversetterne å sitte på samme sted, for da kan de dele erfaringer underveis, sier Hagen.

Kontoret var i Barcelona, og det var satt av en halv etasje til arbeidet med boken. Og sikkerhetstiltakene var mange.

- Vi måtte låse inn alt. Vi fikk ha med briller og lommetørklær, det var det eneste. Men hvorfor jeg måtte ta av min gamle, analoge klokke, det vet jeg ikke. Jeg spurte om det, men ingen kunne gi svar. Det var bestemt - ingen klokker, ler Løvskar.

Leide inn SAS-soldater

Men om dette høres streng ut, er det ingenting sammenlignet med opplegget rundt Browns forrige bok «Inferno» for fire år siden.

- Da hadde de leid inn SAS-soldater, så det var veldig strengt, sier Hagen, før Løvskar legger til:

- De var ikke bevæpnet, da.

Når boken er ferdig oversatt, må den tas med til Norge. Sikkerhetsopplegget her er som hentet fra en spionfilm.

- Ved «Inferno» fikk vi en militært kryptert minnepinne. Jeg hadde den store æren av å ta den med hjem. Og Øyvind fikk passordet, så jeg kunne ikke gjøre noen ting. Jeg tror jeg sjekket minst ti ganger underveis at minnepinnen ikke hadde hoppet ut av vesken min, forteller Løvskar.

Denne gangen var det ikke like skremmende:

- Det ble det sendt en superkryptert fil over hit. Men det var fortsatt mye hemmelighetskremmeri. Jeg har passordet og Turid har fila ... Det er det samme opplegget, sier Hagen.

Øyvind Hagen, forlagssjef i Bazar.

- Det er mye penger på spill

Er alt hemmeligholdet nødvendig?

- Det kan man jo spørre seg selv om ... Men jeg tror kanskje det er det. Tenk om den lekker. Tenk om den hadde lekket to måneder før lanseringen. Det hadde vært krise, sier Hagen.

- Det er mye penger på spill. Dan Brown har solgt 200 millioner bøker, så en ny bok er noe man venter på, sier Løvskar.

At det er nødvendig med strengt sikkerhetsopplegg, er Norge et eksempel på. To ganger har VG klart få tak i bøkene og publisert sine anmeldelser før lanseringen.

- Det er ingen som aner hvor de har fått tak i boken fra. VG klarer som eneste avis i verden å få tak i den. Og det rammer oss, for vi blir sett på som et dårlig forlag som har så slapp sikkerhet at VG klarer å bringe anmeldelsen to dager før to ganger på rad, sukker Hagen.

Nå innrømmer forlaget at de er spente på om avisen klarer det denne gangen også.

- Det er ikke lenge igjen. Vi prøver å holde den unna dem, men det er selvsagt steder å få tak i den. Så jeg er overbevist om at VG kommer med en anmeldelse et par dager før, sier Hagen, og forteller at for øyeblikket er de trykkede bøkene låst inn, men snart er de på vei til de ulike distributørene.

- Publikum kan glede seg

- Dere har lest boken. Er det vanskelig å holde hemmelig hva den handler om?

- Det er jo spoileralert, du vil ikke fortelle noe til noen som skal lese boka, smiler Hagen.

- Folk spør mer om den er god eller ikke, sier Løvskar.

- Er den god?

- Vi er programforplikta til å synes det, vi kan ikke som forlegger si at vi ikke likte den, ler Hagen, og fortsetter:

- Publikum kan glede seg. Det er derfor vi har lest den, for å vite om den kan satses på, og det syns jeg. Det er en fornyelse av hans forfatterskap.

Kommer til Norge

I slutten av oktober kommer Dan Brown til Norge. Han drar ut på lanseringsturné i disse dager, og norgesbesøket kommet på slutten av reisen.

- Så han er nok sliten. Men han er en sprek fyr, og han er forberedt, sier Hagen.

Han har selv møtt Brown et par ganger.

- Jeg ga ham en Dale-genser en gang. Den glemmer han aldri. Og han husker navnet mitt hver gang, forteller han.

«Opprinnelse» kommer i salg fra 3. oktober.

