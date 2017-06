Slik fjerner du flåtten

ANNONSE

Det er tider for fuktig og varm luft. Og da er det supre forhold for flåtten.

Det finnes 13 typer flått i Norge. Det er Skogflåtten som kan gå på mennesker.

Men har først en flått bitt seg fast i kroppen, så viser denne videoen under den riktige måten å fjerne den på. Og det finnes faktisk bare én riktig måte.

Bruk gjerne en pinsett når du fjerner flåtten, da den gjerne sitter godt fast. Ikke la den sitte om du ikke har pinsett, men bruk neglene. Ta tak helt inne ved huden og dra flåtten rett ut.

I motsetning til hva du kanskje tror, gjør det ikke noe dersom litt av flåttens munn eller hode sitter igjen ved bittstedet. Dette gir ikke økt risiko for borreliose.

Råd som at flåtten skal bedøves med neglelakkfjerner, sprit eller smøres inn med fett, er ikke anbefalt. Heller ikke fjerning ved hjelp av "q-tips”-trikset, som er å sette en våt q-tips bort mot flåtten. Dette er populære kjerringråd som kan øke risikoen for smitte.

To typer smitte



Flått kan ha både borreliose-bakterien og TBE som er et virus.

- TBE er mye mer sjeldent enn Borreliose, men det er en sykdom du kan bli skikkelig syk av. Mens 30 prosent av flåtten på Sørlandet har borreliose i seg, regner vi med at bare én prosent av all flått i Norge er bærer av TBE-viruset, sier rådgiver Yvonne Kerlefsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, eller Flåttsenteret, til Nettavisen.

FLÅTTEKSPERT: Yvonne Kerlefsen er rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for flåttbårne sykdommer, eller Flåttsenteret.

Det er derfor mye mer vanlige å bli rammet av borreliose.

I fjor (2016) ble det meldt inn 12 tilfeller av TBE i Norge.

- Cirka 90 prosent av de som får borreliose får utslett som eneste utslag/symptom. Dette er lett behandlet med antibiotika. En studie fra i fjor fastslo at det var rundt 7000 meldte tilfeller, sier Kerlefsen.

Vaksine mot TBE

Det finnes en vaksine for TBE, som du kan ta om du betaler for den selv. Denne beskytter altså ikke mot borreliose, kun mot TBE.

Agder-fylkene, Telemark, Buskerud ogVestfold regnes som risikoområder for TBE. I fjor ble 22.000 vaksiner solgt i Norge, men om alle gjennomførte de tre rundene som du må ta av vaksinen, vet man ikke.

- Folkehelseinstituttet anbefaler at folk som er mye ute i skog og mark i risikoområder, og som ofte blir bitt av flått, bør vudere å ta vaksinen. Den er tilgjengelig for voksne og barn (over 1 år), og anbefalingen gjelder både fastboende og besøkende, sier Yvonne Kerlefsen.

Sverige



- I Sverige er det 2-300 tilfeller i året av TBE mot 10 i Norge, så har du hytte på vestkysten, kan det være greit å være obs på dette, sier hun.

Det er mer flått i dag enn det var for 30 år siden. Årsaken er klimendringer, at det er blitt varmere og fuktigere, økning av hjortebestanden og et stadig mer gjengrodd kultur- og beitelandskap.

- Flåtten er avhengig av høy luftfuktighet. Holder du for eksempel plenen kort, så trives ikke flåtten. Det er i maasse busker og høyt gress at flåtten har det helt topp, sier Yvonne Kerlefsen til Nettavisen.

Kilde: Flåttsenteret Sørlandet sykehus, Folkehelseinstituttet