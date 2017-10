Slik har du aldri sett Marit Bjørgen

Marit Bjørgen stiller opp på nye bilder for Rosa sløyfe-aksjonen.

Skijentene Marit Bjørgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng strekker seg langt for å sette et ekstra fokus på brystkreft gjennom Rosa sløyfe-aksjonen.

I samarbeid med Mester Grønn har kvinnene stilt opp og tatt en rekke blomstrende bilder.

– Å bli frisk fra brystkreft for så og slite med senskader må være utrolig tøft. Ikke bare for dem som blir syke, men også for alle som står dem nær, sier Marit Bjørgen.

Blomsterkjeden Mester Grønn har kledd Marit Bjørgen med blomster fra topp til tå, i en helt spesiell kjole.

En av tre kvinner som blir friske etter kreftbehandling, sliter med senskader og mange opplever at livet ikke blir det samme som det var før de fikk kreft.

Fokus på senskader



Det ønsker Kreftforeningen og Brystkreftforeningen å rette oppmerksomheten mot under årets Rosa sløyfe-aksjon.

BLOMSTERKJOLE: Mester Grønn har laget en helt spesiell blomsterkjole til Marit Bjørgen, for å sette fokus på de mange kvinner som sliter brystkreft, og senskader etter å ha hatt brystkreft.

– Senskader er ofte smertefullt og hemmende, og mange får problemer med å innfri både egne og andres forventninger, enten de er fra familie, venner og ikke minst, arbeidsgivere. Målet med årets Rosa sløyfe-aksjon er å øke kunnskapen om senskader, slik at det skal bli lettere å forstå og akseptere at kreftfri ikke alltid betyr det samme som frisk, sier Marit Sophie Egge, aksjonsleder for Rosa sløyfe.

BJØRGEN: Skidronningen Marit Bjørgen stiller mer enn gjerne opp for å sette fokus på brystkreft og Rosa sløyfe-aksjonen.

11 millioner til aksjonen



Selskapet Mester Grønn har kastet seg inn å årets aksjon med en egen skidress med blomstersløyfe til de norske skijentene, samt en helt spesiell kjole til Marit Bjørgen.

- I Mester Grønn er nesten 90 prosent av oss kvinner, noe som gjør Rosa sløyfe ekstra viktig for oss. Aksjonen skaper stolthet og engasjement og i år gleder vi oss litt ekstra. Vi har nemlig inkludert vårt samarbeid med skijentene i årets kampanje, sier Hege Hildeng, markedsdirektør i Mester Grønn.

- I 2016 samlet vi inn 2,7 millioner kroner fra salget av Rosa sløyfe-buketter, roser og duftlys, og totalt har vi samlet inn over 11 millioner til brystkreftforskning. Det at skijentene også ønsker å være med oss i år og sette fokus på denne viktige saken, er vi veldig glade for og håper det vil gi ekstra oppmerksomhet og ikke minst mer penger til brystkreftforskning, sier Hildeng.

ROSA SKIDRESSER: Skijentene har fått rosa skidresser med blomstersløyfer. Her er det Marit Bjørgen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng som viser fram dressene.

