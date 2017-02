Slik reagerte Matt Damon da George Clooney sa han skulle bli far: - Nå må du holde kjeft!

ANNONSE

Nylig sprakk nyheten om at George Clooney og hans kone, menneskerettighetsadvokaten Amal Alamuddin Clooney venter tvillinger.

- Jeg vet ikke hvor dere har fått det fra at det blir en gutt og en jente. Selv vet vi ikke, og ønsker ikke å vite det, sier han til Paris Match.

- Vi er fra oss av glede, bekrefter den kommende farmoren.

Selv om paret ikke har bekreftet terminen selv, skrives det at tvillingene kommer i juni.

Nylig uttalte også George Clooney seg om hvordan det er å bli far for første gang i en alder av 55 år:

Matt Damon fortalte nylig at George Clooney lykkelig røpet at han skulle bli pappa da de spilte inn en film i fjor høst. Han skjente også mildt på den lykkelige, vordende far:

- Jeg spurte ham hvor langt Amal var på vei. Og han svarte åtte uker, forteller Damon til canadiske Entertainment Tonight.

Brøt 12 ukers-regelen



Firebarnsfaren Damon ble helt bestyrtet.

- Er du helt forrykt, mann! Ikke fortell det til noen andre! Har du ikke hørt om 12-ukers regelen, forteller Damon, som kunne fortelle at selvfølgelig hadde ikke den nylig innbitte ungkaren Clooney tenkt på det.

(For de uinnvidde: det regnes at det er større sjanse for spontantabort før 12 uker er gått).

- Fire uker spurte jeg ham «alt er vel, ikke sant?» Og George svarte: «Alt er bra».

FIREBARNSFAREN Matt Damon ga gode råd da George Clooney fortalte at han skulle bli far.

Blitt mer påholden



I et nylig intervju med Paris Match sier George Clooney at graviditeten har fått paret til å endre reisevaner. Amal Clooney, som er kjent å føre saker innen risikoområder, har bestemt seg for ikke lenger å reise til irak eller «andre steder der hun vet hun ikke er velkommen».

Clooney har avstått fra å reise til Kongo og Sør-Sudan der han har vært en rekke ganger, blant annet med sin far, journalisten Nick Clooney, med deres veldedige stiftelse.

Clooney sier at paret har hjem i England, Italia og USA, men at de vil bosette seg ett sted når barna begynner på skolen.

Han innrømmer dog at farsrollen gjør ham nervøs.

- Det er et enormt ansvar å sette et barn til verden, og nå kommer det to!