Slik satte Jimmy Kimmel Trump på plass

Årets Oscar-fest var ventet å bli en Trump-fest uten like. Det var ventet at ikke bare vinnerne, men også Oscar-verten Jimmy Kimmel bruke enhver sjanse til å omtale Amerikas nye president.

Kimmel ledet Oscar-utdelingen med sikker og god hånd. Og tidlig i kveldens utdeling var det også klart at kampanjen #OscarsSoWhite hadde betalt seg. Både årets nominerte og årets to første store vinnere viste at Hollywood har tatt til seg at utdelingen har vært mektig hvit i nesten alle år.

- Vil twitre om dere i CAPS LOCK



– Noen av dere vil komme opp her på denne scenen i kveld og holde en tale som presidenten i USA kommer til å tvitre om i CAPS LOCK mens han sitter på do klokka 5 i morgen tidlig. Og jeg synes det er helt fantastisk, sa Kimmel.

Selv sørget han for - på storskjerm - å sende to tweets til presidenten. Hey @realdonaldtrump. U up? Foreløpig har han ikke svart.

Donald Trump kalte ikke bare Hollywoods førstedame, Meryl Streep, for «fullstendig overvurdert», det er en velkjent sak at mesteparten av det demokratiske Hollywood er på kant med både innreiseforbud og Trumps mur.

Ikke minst føler ikke kunsten seg direkte velkommen i Trumps hus.

- Millioner som hater oss



- Academy Awards sees av millioner amerikanere – og millioner andre steder – som nå hater oss, sa Kimmel. Som understreket at USA var et sterkt splittet samfunn.

Han gikk videre med å si at for dem fantes det bare «en bravehart» her i rommet.

- Og heller ikke han vil forene oss. Mel (Gibson), jeg synes scientologien fungerer. Absolutt, Kimmel og fikk tilbake et fornøyd flir av regissøren av «Hackshaw Ridge» og nybakt nibarnsfar.

Gibson har fått sitt store comeback med Hackshaw Ridge etter å ha vært ute i kulden i årevis da han i fylla omtalte en jødisk politimann i svært uheldige ordelag.

Meryl Streep kom uforvarende i et kjoledrama etter at Karl Lagerfeld plutselig anklaget henne for ikke å ville gå i Chanel fordi de ikke betalte henne.

- Overvurderte Meryl



Deretter ga Jimmy Kimmel Donald Trump en indirekte liten verbal klaps ved å trekke frem «den fullstendig overvurderte Meryl Streep». Streep har som kjent i flere taler gjort det klart, ikke direkte hva hun synes om Donald Trump, men det ytringsklimaet han skaper.

- Reis deg, Meryl. Så du skal du få en runde fullstendig ufortjent applaus, sa Kimmel – og minnet om at Meryl Streep i år har fått sin 21. Oscar-nominasjon for sin rolle som sangeren Florence Foster Jenkins. -Fra hennes middelmådige arbeid i «Hjortejegeren» og «Mitt Afrika», for hennes dårlige innsats i «Kramer mot Kramer» og «Sophies valg», Meryl Streep har «faket» i mer enn 50 filmer.

Litt tyn måtte hun tåle. Chanels designer Karl Lagerfeld gikk ut i WWD.com og sa at Streep «hadde takket nei til en Chanel-kjole og heller valgte å gå for en designer som betalte henne å gå i en kjole».

En rasende Meryl Streep slo tilbake og sa at Lagerfeld hadde ødelagt Oscar-kvelden hennes.

Hailee Steinfeld og Gael Garcia Bernal delte ut pris for beste animasjonsfilmer. Bernal passet også på å si noe om Donald Trumps mur.

- Er det en Ivanka?



- Jeg har aldri tatt betalt for noe slikt, sa Streep, og kort tid etterpå bekreftet Chanel offisielt at det ikke var snakk om betaling.

- Stilig kjole forresten..er det en Ivanka? Sa Jimmy Kimmel som et stikk til at flere store magasinkjeder, deriblant Nordström, har sluttet å selge Ivanka Trumps design.

Meksikansk stjerne ut mot muren



Heller ikke prisvinnerne konsentrerte seg i overkant om USAs president, men noen som Viola Davis valgte å snakke om hvordan mennesker med de beste intensjoner ofte er de som havner på kirkegårdene og hvorfor det er så viktig at skuespillere, som henne, tar tak i hverdagsskjebnene. Davis spiller, sammen med Denzel Washington, ut en levd families liv i «Fences».

Én som hadde noe å si, var Gael Garcia Bernal.

-- Som meksikaner, som kunstner, som en fremmedarbeider her i USA, er jeg imot alle murer som splitter oss, sa Gael Garcia Bernal som presenterte prisen for beste animasjonskortfilm og årets beste animasjonsfilm.

