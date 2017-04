Snøhvite grøss

ANNONSE

Get Out

USA 2017

Regi: Jordan Peele

Med: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Cathrine Keener, Caleb Landry Jones, LilRel Howery

Aldersgrense: 15 år

Komikeren og skuespilleren Jordan Peeles regidebut ”Get Out” har blitt massivt hypet i hjemlandet USA, og på kort tid satt flere økonomiske rekorder. Blant annet er den nå den mestselgende debutfilmen basert på regissørens eget originalmanus – en posisjon den har overtatt fra en annen skrekkfilm produsert med lavt budsjett, den nå 18 år gamle ”Blair Witch Project”.

Og det er kanskje ikke så rart at denne filmen treffer en nerve i disse Trumpske tider. For ”Get Out” er ikke bare et friskt tilskudd til den generelt lite oppfinnsomme grøssersjangeren, men også en krass og satirisk tilstandsrapport fra et USA hvor folk stadig behandles forskjellig ut fra hvilken farge de har på huden.





Hjem til svigers

”Get Out” handler om Chris (Daniel Kaluuya), en ung fotograf som for første gang skal treffe foreldrene til kjæresten Rose (Allison Williams). Han blir ekstra nervøs av at hun ikke har nevnt for dem at han er afroamerikaner, men den hvite jenta insisterer på at det ikke kommer til å være noe problem. Om det var mulig ville faren nemlig ha stemt på Obama for tredje gang, kan hun fortelle.

Når de ankommer de velstående svigerforeldrenes storslåtte og avsidesliggende hus, blir Chris så absolutt tatt varmt i mot – selv om Roses psykiatermor (Catherine Keener) er i overkant ivrig etter å hypnotisere ham, angivelig for å hjelpe ham med å slutte å røyke. Og selv om hudfarge, og da særlig sort sådan, litt for ofte synes å dukke opp i samtalene, enten de handler om statsledere eller idrettsutøvere.

Og ikke minst er det påfallende at de eneste afroamerikanerne på eiendommen, foruten den stadig mer engstelige hovedpersonen, nærmest framstår som robotaktige, smilende tjenere for det hvite herskapet.

Smart satire

Filmen kan beskrives som et slags møte mellom ”Meet the Parents” og ”The Stepford Wives”, med en smart kombinasjon av grøss og sosial satire som man alt for sjelden ser i skrekkfilmer for tiden. Her følger den en lang og stolt tradisjon innen sjangeren, slik for eksempel ”Invasion of the Body Snatchers” og ”Night of the Living Dead” spilte på frykten for kommunismen, ”Dawn of the Dead” kritiserte materialismen, og nevnte ”Stepford Wives” ikke akkurat omfavnet den tradisjonelle husmorrollen.

Britiske Daniel Kaluuya, som tidligere har spilt i blant annet ”Kick-Ass 2” og ”Sicario”, kommer trolig å få sitt velfortjente gjennombrudd med hovedrollen i denne filmen. Men også Allison Williams, mest kjent som Marnie i HBO-serien ”Girls”, er et ypperlig rollevalg som hans hvitere halvdel, sammen med Bradley Whitford og Cathrine Keener som hennes skummelt ressurssterke foreldre.

Ondskap med et smil

I ”Get Out” presenteres ondskapen med et smil, på en måte som gjør den desto mer guffen – i en film som forbilledlig nok unngår lettkjøpte ”jump scares”. Sjangermessig ligger den nok et sted mellom grøsser og psykologisk thriller, men filmen er heller ikke uten kleint humoristiske øyeblikk, som snarere forsterker enn bryter med den generelt ubehagelige stemningen.

Om man vil være kranglete, kan det innvendes at historiefortellingen blir litt mindre elegant i begynnelsen av siste akt, der vi ved et par anledninger presenteres informasjon i ikke helt nødvendige flashbacks. Men dette veies uansett opp av de velrettede, sarkastiske poengene som spares helt til slutt.

Og ”Get Out” er like fullt en forfriskende, medrivende og forbilledlig ”woke” skrekkfilm – hvor man nok heller bør snakke om snøhvite enn iskalde grøss.