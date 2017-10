Snømannen: Lavmælt Hollywood-besøk i Norge

Endelig er filmen her. Men er den verdt å se?

Snømannen.

England, 2017.



Regi: Tomas Alfredson.

Med: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, James D'Arcy, Charlotte Gainsbourg, Ronan Vibert, Irina Kara, Silvia Busuioc, Michael Yates, Jakob Oftebro, Sofia Helin.

Aldersgrense: 15 år.

Svenske Tomas Alfredson er en glimrende regissør med noen svært gode og minneverdige filmer bak seg.

Forventningene var derfor høye da han ble koblet til filmatiseringen av Jo Nesbøs «Snømannen» - en film som allerede hadde Martin Scorsese på produsentlisten.

«Snømannen» trenger neppe noen nærmere introduksjon. Det er en av de mest leste norske bøkene på lang tid, både her hjemme og i utlandet. Harry Hole er Nesbøs fordrukne krimhelt, og i «Snømannen» får han en krevende sak som berører ham på flere områder.

Nesbø er kjent for å skrive drivende spennende romaner, hvor du nødig vil legge fra deg boken før siste side er lest. Forventer du en like intenst spennende film, vil du dessverre bli skuffet. Filmen har lagt seg på et lavmælt nivå som beholdes helt fram til avslutningen.

Det er riktig nok ikke nødvendigvis negativt. Alfredson gir med dette historien et annet blikk enn vi får i boken - og i de fleste andre kriminalfilmer. Den skiller seg derfor ut på flere områder, og klarer å holde på interessen.

SNØMANNEN: Michael Fassbender i hovedrollen som Harry Hole i Snømannen.

Likevel er det enkelte ting som trekker ned. Persongalleriet er for stort, og vi kunne med fordel blitt bedre kjent med et mindre antall karakterer. Val Kilmers innsats er så håpløs at den helst bør forbigås i stillhet. Og som nordmenn kan vi ikke unngå å legge merke til detaljer som ikke helt stemmer overens med vår væremåte.

Michael Fassbender er en mer enn godkjent Harry Hole. Skuespillet er uklanderlig, og han går inn i rollen med stor troverdighet. Han ser sikkert ikke helt ut som figuren du har forestilt deg når du leser bøkene - men hvem gjør vel det?

«Snømannen» er ikke en drivende fartsfylt spenningsfilm som ikke lar deg slappe av før filmen er slutt. Men den er en godt fortalt historie som absolutt er verdt å se - uansett om du har lest boka eller ikke.

