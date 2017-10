Snømannen slaktes: - Blodig ulekker og pinlig ujevn

Filmanmelderne er alt annet enn imponerte.

Fredag har «Snømannen», filmatiseringen av Jo Nesbøs sukessroman, premiere på norske kinoer, en film mange Nesbø fans har gledet seg til i månedsvis.

De første anmeldelsene er imidlertid svært nedslående. Både NRK P3, VG og Adressavisen gir filmen terningkast 2, og reagerer alle på portretteringen av Harry Hole, som de mener mangler dybde.

Ikke nok dybde



NRKs Marte Hedenstad skriver at Harry Holes dybde har «forsvunnet i overgangen fra bok til kinolerret», noe hun mener gjør at historien blir standard og kjedelig.

«Noe av det som gjør Nesbøs bøker så interessante er det som skjer i hodet på Harry Hole. I filmen kommer vi imidlertid aldri ordentlig bak det forfylla blikket til Michael Fassbender,» skriver Hedenstad.



VGs Øystein David Johansen er langt på vei enig med Hedenstad i at rollefigurenes dybde har forsvunnet i overgangen til kinolerretet.

«Fassbender er god til å se forsoffen ut (helt til han tar av seg genseren og blottlegger en perfekt trent kropp), men tilfører ikke «den herjede detektiven» noe nytt,» skriver Johansen.



Johansen skriver videre at flere av elementene brukt i filmen minner om en billig TVproduksjon, i tillegg til at spenningen fra romanen er nærmest fraværende.

Bryr seg ikke om karakterene



Adresseavisens Terje Eidsvåg beskriver Snømannen som en «blodig ulekker og pinlig ujevn blanding av thriller og grøsser», og sier til NRK at han er overrasket over at filmen ikke er bedre, spiesielt med tanke på at han synes regissør Tomas Alfredssons siste tre filmer har vært fantastiske.

Eidsvåg er også enig med Johansen og Hedenstad i at et av de største problemene med filmen er at karakterene mangler dybde, og at man derfor ikke bryr seg nok om dem.

– For at grotesk, psykologiserende og handlingsdrevet krim skal bli troverdig og interessant på film må historien og menneskene gjøres interessante nok til å bry seg om. Der sliter «Snømannen», skriver Eidsvåg.

