Sofia Vergara (45) stiller naken på forsiden av Woman's  Health Magazine

Modern Family-stjernen pryder forsiden til septemberutgaven av bladet og deres naken-utgave.

- Her er en kvinne på 45 år som får lov til å vise frem kroppen sin. Det er ikke som tidligere hvor det utelukkende var unge jenter som fikk være en forside-pike, sier Sofia Vergara til Huffington Post.

Ifølge magasinets sjefsredaktør, Amy Keller Laird har de jobbet hardt med å finne en forside-stjerne som ville appellere til et globalt publikum, og det er kun et fåtalls kvinner som gjør det, mener hun.

- Målet er å vise frem en sterk og flott kvinne som er bekvem med sin egen kropp, sier Keller Laird til avisen.

Dermed falt valget på den Colombiansk-fødte superstjernen Sofia Vergara, som ble kjent også i Norge gjennom komiserien Modern Family.

Vergara forklarer selv at hun også er ved et punkt i livet hvor hun går gjennom flere kroppslige forandringer, og at det bare en del av livet.

- Selv om jeg ønsker det, er jeg kommet til et punkt i livet hvor det er umulig å skulle være perfekt. Om man blir besatt av å se stadig yngre ut, tror jeg man blir helt gal, forteller hun i intervjuet til Woman's Health.

Det er i tillegg til Vergara ti andre kvinner som er avbildet nakne i magasinet, og sjefsredaktøren påpeker at formålet er å styrke kvinners selvbilde ved å se på hele aspektet av kvinners selvfølelse når det kommer til kropp.

- Det handler ikke bare om nakenhet bokstavelig talt. Men også om det psykiske, emosjonelle og metaforiske. Vi passer på at det skal være seriøst hele veien, sier Keller Laird.