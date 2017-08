Sophie Elise: - Jeg har blitt redd for å gå ut døren

- Man trenger tydeligvis ikke mer enn en strøm av hat på internett for å bli nervøs igjen.

Tirsdag ettermiddag åpner superbloggeren Sophie Elise Isachsen opp om hvordan det føltes å bli utsatt for en rasiststorm da hun slapp videoen til låta «All Your Friends».

- Jeg har følt så mye det siste døgnet. Rett, glad, sjokkert, frustrert, knust, stolt, kjærlighet.. Alt. Jeg prøver å se fremover og tenke på de hverdagslige tingene, åpner Sophie Elise sitt siste blogginnlegg med.



I videoen er hun med en mørkhudet mann, og det utløste massiv hets på i kommentarfeltet på Youtube. Ord som «apekatt», «ludder», «ekkelt» og «hore» ble brukt.



Nå forteller hun om en angst som har kommet tilbake.



- Jeg har blitt redd for å gå ut døren - IGJEN. Jeg hadde jo en slik periode i fjor og trodde jeg hadde kommet over det, men man trenger tydeligvis ikke mer enn en strøm av hat på internett for å bli nervøs igjen. Jeg vet jeg kommer over det, og at jeg er sterkt. Men akkurat nå er jeg litt ekstra skvetten, kan man si.

Sophie Elise forteller også om de gode tingene i livet i blogginnlegget. Så som «gutten jeg har en greie med».

- Siden vi ikke bor i samme by er det alltid ekstra fint å møtes igjen, og jeg blir helt varm i kroppen av å tenke på det. Den følelsen er fantastisk, skriver hun.

Også NRKs MGP-veteran Jostein Pedersen skapte storm med sin anmeldelse av Sophie Elises låt:

