Sophie Elise deler operasjonsbilde fra sykesenga

Bloggeren får ros for å by på galgenhumor fra sykehuset.

Toppbloggeren Sophie Elise Isachsen er innlagt på sykehus for å operere kjeven, og har delt et bilde av seg selv fra sykesengen etter operasjonen.

«Norway's next top model,» skriver Sophie Elise - og legger på en latter-emoji.

- Godt du har galgenhumor



I løpet av en time har bildet fått over 1.000 likes, og nærmere 100 kommentarer. De aller fleste ønsker henne god bedring, og skriver at de setter stor pris på at hun tør å dele bilder av seg selv etter en slik operasjon og at de digger galgenhumoren hennes:

«ELSKER deg for at du deler «sånne» bilder. Du er virkelig «forbildet» mitt, om du vil det eller e».

«Æ må nu flire, det e godt du har litt galgenhumor».

«Hahaha, du e faen mæ fantastisk!!! God bedring, bli bra tilslutt!!»



«Masse god bedring, fine deg. håper du blir fort bra, dette så virkelig ikke godt ut. Og du skal ha for å vise sannheten».

«Ælsk at du har humoren i behold. God bedring!»

Gruet seg



Sophie Elise har selv fortalt om operasjonen på bloggen sin. Der fortalte hun at hun gledet seg veldig til å bli kvitt overbittet.

SOPHIE ELISE på kjendisgallaen i 2016.

«Nå skal jeg ikke lengre ha overbitt! Det har vært en lang prosess og jeg har enda en lang bit å gå, men jeg er et stort steg nærmere å være ferdig,» skrev bloggeren mandag.

Hun har selv beskrevet operasjonen slik:

«Jeg skal få små metallplater inn i kjeven som skal bli boret inn, knekke hele kjeven fremover, og så kan jeg ikke spise fast føde på 6 uker.»

Hun innrømmet at hun gruet seg til operasjonen, spesielt på grunn av en ubehagelig opplevelse hun tidligere hadde hatt med narkose, men roser sykepleierne for å passe så godt på henne:

«Jeg kunne ikke vært mer takknemlig for det norske helsevesenet akkurat nå! Ja, det har vært kjipt å stå flere måneder på venteliste, men etterhvert har jeg fått hjelp og nå skal jeg endelig operere. Ah, Norge ass.»

