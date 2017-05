Sophie Elise er singel igjen

ANNONSE

Sophie Elise Isachsen forteller på bloggen sin at hun igjen er singel. I lengre tid har bloggeren vært sammen med Mathias.

Han var hennes første store kjærlighet, og gutten hun flyttet til Oslo med i 2014. I flere år var det slutt, men i januar fortalte hun at de to igjen var sammen.

Nå er det altså over igjen.

- Det er absolutt ikke noe dramatisk over det, men det passer best sånn. Jeg hadde relativt nylig kjæreste en stund, men funker det ikke så funker det ikke. Og akkurat det går fint, skriver Sophie Elise.

Hun forteller at hun ikke liker å være singel, men at hun må finne den rette personen før hun igjen invisterer tid i et forhold.

- Jeg er ikke på aktiv leting og har ikke tinder eller noe sånt, og det kommer jeg ikke til å benytte meg av heller. Skjer det så skjer det, skriver hun.

