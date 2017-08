Sophie Elise innlagt på sykehus

Bloggeren informerte sine lesere på Facebook.

Sophie Elise (22) opplyser at hun er innlagt på sykehus.

- Jeg har ikke fått oppdatert de siste dagene fordi jeg plutselig ble innlagt på sykehuset med infeksjon i nyrene. Dette har ikke akkurat vært den mest heldige uken i mitt liv, skriver Sohie Elise på Facebook.

Bloggeren har denne uken vært i fokus etter at det rant inn med hatmeldinger på YouTube etter slippet av musikkvideoen for hennes nye singel «All Your Friends».

Sophie Elise opplyser ikke om tilstanden er alvorlig, men skriver i innlegget:

- Ønsk meg god bedring, for akkurat nå er formen helt elendig.

22-åringen skriver heller ikke når det er ventet at hun kan forlate sykehuset.

Torsdag hadde hatkommentarene på Youtube også nådd britiske medier. Både BBC og Daily Mail omtalte hetsen i etterkant av Sophie Elise brukte en mørkhudet skuespiller i musikkvideoen sin.

- Det har vært så mye hat. Det er det mest brutale jeg har sett i hele mitt liv. Videoen skulle handle om kjærlighet. Det viser bare at det er 2017, men at vi ikke har kommet spesielt langt, uttalte bloggeren.

