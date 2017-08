Sover du under seks timer per natt. Da har vi dårlig nytt

Britiske og canadiske forskere har startet et stort prosjekt for å finne ut hvordan hjernen påvirkes av for lite søvn.

Søvn er en snakkis blant mange. Enten man føler seg groggy fordi man sover for mye, eller alltid trett fordi man sover for lite.

Sovet lenge i ferien?



Nå etter ferien vil mange slite med å få nok søvn. Sene kvelder gjør det vanskelig å legge seg tidligere og enda vanskeligere å stå opp på et langt tidligere tidspunkt enn det du kanskje er blitt vant til i ferien.

Dårlig søvn påvirker konsentrasjon, hvor ofte du blir syk og er blitt satt i sammenheng med hjertelidelser.

Hjerneforsker Adrian Owen ved Western University og Cambridge Brain Sciences søker i disse dager deltakere til en stor undersøkelse om hjernehelse og sunn søvn. Han mener det er forsket alt for lite på hvordan dårlig søvnkvalitet og lite søvn påvirker hjernefunksjonen vår.

Owen, som også jobber med det canadiske helsetjenestefirmaet Medisys, har nylig gjennomført en studie som antyder at mangel på søvn over lang tid kan forårsake like store skader som alkoholmisbruk.



Alkohol = dårlig søvn

At alkohol er forbundet med dårlig søvn, kan mange av oss bevitne. Bruk av alkohol som sovemiddel frarådes. Alkohol kan lette innsovning, men gir urolig søvn med mange oppvåkninger og dårlig søvnkvalitet, skriver Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer på sine nettsider.

HJERNEFORSKER: Adrian Owen forsker på hjernen og dens kognitive evner, sett i lys av søvn.

Tidligere forskerresultater viser at eldre over 55, som drakk mye alkohol et par ganger i uka, rapporterte 84 prosent flere tilfeller av søvnløshet. En annen forskerrapport konkluderte med at tenåringer som sover lite, har større sjanser for å gå på fylla, skriver NPR.org.

- Forskning på søvn og oppfattelse viser at det å engasjere hjernen i enhver krevende aktivitet er mye vanskeligere når du lider av søvnløshet. Det kan både være en fysisk oppgave, som å kjøre en bil, eller en intellektuell utfordring. Det å ta en avgjørelsen i arbeidslivet kan også være risikofylt, sier Adrian Owen via Medisys.