Spinnere er den nye ekstrem-dillen: Forbys på skoler i USA

Har poden mast på å få en spinner i det siste? Har du lurt på hva i aller huleste det er? Kan det kjøpes på Rema, liksom?

Spinnere eller fidget spinner er den nye lekedillen som tar helt av. De kan kjøpes i lekebutikker, bokhandlere og magasiner og er årets sommerdille på lekefronten. De er ikke spesielt dyre og de er - i motsetning til fjorårets Pokemon-dille - gammeldags fysiske.

Slik bruker du en spinner:

- Rekordstort



- Jeg har vært mye ute og reist på leketøysmesser fra Tyskland til Kina. Jeg har sett spinnerne en stund, men må si at jeg først spurte meg selv hva dette var for noe, humrer administrerende direktør Gro Svendsen i leketøyskjeden Ringo til Nettavisen.

Hun forteller at interessen rundt spinnerne er rekordstor, og at den har kommet «som lyn fra klar himmel».

- Vi har ikke opplevd maken til suksess. Butikkene kan selge 200 stykker om dagen, de går ut med en eneste gang. Vi venter ny forsendelse i starten av neste uke. Vi var litt forsiktige og bestilte 10.000 – det normale av en leke er kanskje 2000 – men vi har allerede ordrer på 20.000 fra våre forhandlere, så nå flys det hjem spinnere for alt det er verdt, sier Svendsen.

Mer avanserte spinnere



Interessen bekreftes også fra leketøysgrossisten Fritz Hansen AS.

- Det tok bare 14 dager fra vi så de første bildene fra leverandører i Kina til det ble kjempepopulært, opplyses det.

- Vi har fått en god del ut på markedet, og vi venter inn store partier fremover. Det vi har solgt til nå er en «basic spinner» i det lavere prissegmentet, men så opplever vi at enkelte etterspør litt mer eksklusive spinnere. Det er kulelageret i midten som betyr noe, sier daglig leder i leketøysimportøren Fritz Hansen, Eirik Andre Hansen til Nettavisen.

Terapeutisk snurrebass



En spinner er rett og slett en slags form for snurrebass med et kulelager i midten. De har tre armer, og er egentlig ment som et avstressende rekreasjonsleketøy som skal hjelpe deg å få tilbake konsentrasjonen. Fidget spinnerne ble opprinnelig markedsført til foreldre til barn med ADHD, angst og autisme.

Det høres jo veldig bra ut, men flere skoler i USA har nå forbudt spinnerne.

- Vi har faktisk funnet at fidget-spinnerne har motsatt effekt av det de skal gjøre. Ungene bytter dem med hverandre og spinner med dem istedenfor å konsentrere seg om å skrive og følge med, sier Kate Ellison, rektor ved Washington barneskole til Chicago Tribune.

På YouTube kan man lære seg en rekke triks for hvordan få spinnerne til å opptre på den kuleste måten.

I need the name and number of the sadistic human who created the #fidgetspinners that have taken over my classroom and my sanity. — jab83 (@jessaanne83) May 3, 2017

I don't know who you are but you will now live in my drawer. I hope you like it. You're not alone in there. #teacherproblems #fidgetspinners pic.twitter.com/yEj1IlVu90 — Guy Lucas (@GuyLucas01) May 3, 2017

Ingen nyvinning



- Dette er ingen dramatisk nyvinning av et produkt, Og det er nok YouTube som gjør at spredningen av interessen går så veldig raskt. At ting tar av i USA, betyr ikke at det tar av i Europa, sier Svendsen til Nettavisen. At spinner-dillen sprer seg over hele verden, er etterspørselen etter kulelagre et tegn på, forteller Svendsen.

-Det er en kamp å få produsert nok kulelagere, sier hun.

Erik André Hansen i Fritz Hansen opplyser at de vil komme med «neste generasjon»s spinnere i slutten av mai. Dette vil være spinnere du blant annet kan sette sammen.

Spinnerne er like populære blant barn som voksne. I USA omtales leken som «noe du må ha på kontoret». Så da er det bare å starte og krangle med minsten…